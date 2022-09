"Tolkien se está revolviendo en su tumba": Elon Musk arremete contra 'El señor de los anillos: los anillos de poder', y el motivo es el feminismo

Elon Musk: magnate, millonario, inventor, tuitero. El responsable de Tesla y SpaceX no se ha querido perder, como otras 25 millones de personas, el estreno de 'El señor de los anillos: los anillos de poder', pero no ha tenido suerte: resulta que no solo no ha disfrutado de ella, sino que la ha sentido como una traición a Tolkien. "Yo también", estarás pensando. Bueno, es posible que no sea por lo mismo.

Revolviéndose en su tumba

"Tolkien se está revolviendo en su tumba", ha dicho Musk en Twitter, justo antes de aclarar el motivo de su despecho. ¿Creéis que ha sido porque hay violencia en Valinor durante los Años de los Arboles? ¿O porque en el mapa falta Beleriand, donde se combatió a Morgoth? ¿Quizá porque es Luthien quien acaba con Sauron y Galadriel nunca hereda la misión de su hermano? Por supuesto que no. Tolkien se está revolviendo en su tumba por el feminismo.

"Casi cada personaje masculino hasta ahora es un cobarde, un imbécil o ambos. Solo Galadriel es valiente, inteligente y agradable", se quejaba amargamente Musk desde su teclado. Quizá os sorprenda, pero de los cientos de cambios que hay a la historia original, los únicos de los que se quejan los fans de Musk y Tolkien son de las mujeres y las personas de otras razas. Vaya por dios, qué casualidad.

Finalmente, en su hilo de Twitter, Musk aprovechó para lanzar algo de amargor contra la propia empresa que estuvo a punto de comprar con un "Y el 90% de mis comentarios son bots". Ahí queda el recado.