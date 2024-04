'Supervivientes 2024' y los 8 dramas más destacados que han sucedido en lo que llevamos de temporada

No es de extrañar que le gente se pierda con cada edición de 'Supervivientes': entre las galas interminables y los mil programas derivados, ni el espectador más interesado consigue ponerse al día. Para que no tengáis que verlo vosotros, os hemos seleccionado algunos de los dramas más destacados en lo que va de temporada.

Zayra Gutiérrez, fuera de combate

Tan solo 10 días después de que arrancara el reality, la hija de Guti tuvo que ser evacuada de la isla. Finalmente, reveló que se trataba de una hernia y ese fue el motivo por el que terminó abandonando: "Era mi sueño ir a 'Supervivientes', y que me vierais tal y como soy. No ha podido ser por un tema de salud, no porque yo haya querido abandonar". Sin embargo, asegura que ya se está estrenando para la edición 2025.

El abandono de Carmen Borrego

A ver, tampoco es que la señora estuviera haciendo gran cosa, ya que aprovechaba cualquier excusa para escaquearse de las pruebas. Tras ser atendida de urgencia en varias ocasiones por los médicos, finalmente decidieron que tenía estreñimiento social, y que mejor que se volviera por donde había venido.

Marieta se va de la lengua

Marieta entró como recambio de Zayra y se ha esforzado por dar la nota. Curiosamente, la polémica más sonada fue por cometer el "gravísimo" error de supuestamente comentar la existencia de Playa Limbo (aunque está casi todos los años, no sé de qué se sorprenden). Se lió a acusar a Blanca Manchón de ir a por ella, pero al final el programa no la sancionó de ninguna manera.

El falso embarazo de Claudia

Las parejas en 'Supervivientes' son como la pistola de Chéjov: si traen a una, en algún momento tienen que jugar la carta de un posible embarazo. Estuvieron mareando la perdiz con Claudia y Mario hasta que el test aclaró que no estaba embarazada. No obstante, eso no impidió que sufriera vómitos y espasmos por los que tuvo que ser atendida de urgencia por el equipo médico.

A Laura Madrueño le da un telele

No solo los concursantes sufren la isla, sino que la propia Laura Madrueño tuvo que abandonar en directo una de las pruebas por estar "indispuesta". Aunque Jorge Javier insistió en que estaba bien, su misteriosa desaparición hizo volar la imaginación de los concursantes, total para que al final solo fuera una bajada de tensión (o eso dicen).

Todos odian a Aurah

¿Es Aurah la concursante más odiada de la edición? Pues depende a quién le preguntes pero, desde luego, broncas no le han faltado. Algunas de las más sonadas han sido con Rocío Madrid, acusándose la una a la otra de ser una falsa, o con Rubén Torres, de quien la concursante directamente dijo: "Para mí está totalmente muerto".

Ángel Cristo buscando bronca

Quien también se está ganando a pulso la fama de camorrista es Ángel Cristo Jr, como cuando se puso a increpar a Marieta por depilarse las cejas, y no dudó en sacar a colación su pasado como concursante de 'La isla de las tentaciones': "Esto no es la isla de la putería".

La repesca de Laura Matamoros

Por último, la esperada repesca al final trajo de vuelta a Laura Matamoros. Tampoco fue especialmente sorprendente, ya que era una de las más conflictivas entre los expulsados y sabemos que este concurso recompensa y explota ese tipo de actitudes. Eso sí, de momento lo más destacable que ha hecho ha sido perder el bikini varias veces en la noria infernal.

