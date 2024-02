Las 8 mejores películas de 2024 (por ahora)

Se acaba por fin el interminable primer mes de 2024 y ya va siendo hora de hacer las primeras listas de estrenos que nos vuelven locos. Claro, a quién no le va a gustar una lista de mejores películas de 2024... ¡por ahora! Lo cierto es que enero ha sido un mes cargado de muchas cosas, también de novedades en cine y televisión, y por supuesto ya tenemos nuestros primeros flechazos.

Después de elegir las mejores series del año (¡de momento!) vamos ya con nuestras películas favoritas. Como os hemos contado en ese primer artículo, vamos a apostar por dos importantes cambios que transforman nuestras listas principales: a partir de ahora incluimos un ranking, que va a ir cambiando cada mes, y la selección no estará realizada por un solo editor, como en 2023 y años anteriores, sino por el equipo de editores de Espinof. Así las culpas están más repartidas.

Antes de echar un vistazo al top 8 de 2024, os recuerdo que tenéis disponibles nuestras grandes recomendaciones de cine del último año así como las mejores películas del catálogo de Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Disney+. Y si queréis más, podéis repasar nuestras listas con lo más destacado en cine de animación, comedias, thrillers, terror o ciencia ficción. Más listas de cine aquí y de series aquí. Bueno, ya está, vamos a descubrir el ranking:

El TOP 8 de Espinof con el mejor cine de 2024 (edición enero)

8- El rapto (Rapito)

Dirección: Marco Bellocchio. Reparto: Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Barbara Ronchi, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi...

Escalofriante thriller dramático basado en una asombrosa historia real. Deja varias imágenes tremendas, como la que tenéis arriba. A mí me tuvo enganchado de principio a fin y no noté las más de dos horas de duración gracias a la narrativa de Bellocchio, pero en el equipo hay compañeros que no quedaron tan entusiasmados con la narrativa y por eso está aquí cerrando el TOP 8. Y aunque es una producción de 2023 se ha estrenado en enero de 2024 en España, como otras del ranking.

7- La memoria infinita

Dirección: Maite Alberdi. Protagonistas del documental: Augusto Góngora y Paulina Urrutia.

Desgarradora e inolvidable. La película más triste que he visto en mucho tiempo. Es como el famoso prólogo de 'Up' con el que uno quiere cortarse las venas, beber veneno y tirarse de un puente, pero en versión realista y sobre el Alzheimer. Dos personas adorables y valientes cuya historia de amor perfecta se desintegra sin remedio por culpa de la enfermedad. Una tragedia que merece la pena descubrir pero eso, estáis advertidos que es durilla de ver.

6- Cualquiera menos tú (Anyone But You)

Dirección: Will Gluck. Reparto: Sydney Sweeney, Glen Powell, Dermot Mulroney, Michelle Hurd, Alexandra Shipp...

Hollywood se ha vuelto a dar cuenta que las comedias románticas funcionan. Que si juntas a dos actores guapos con química en una trama divertida de enredos amorosos, a la gente le gusta y paga la entrada con gusto. Extrañamente, el streaming se estaba apoderando del género pero puede que las cosas cambien tras el entretenimiento liderado por Sweeney y Powell, uno de los éxitos del momento.

5- Yo capitán (Io capitano)

Dirección: Matteo Garrone. Reparto: Seydou Sarr, Moustapha Fall, Bamar Kane, Hichem Yacoubi, Oumar Diaw...

Esto va así, de una comedia ligera para babear encima de las palomitas a la odisea de dos adolescentes de Senegal que huyen de la pobreza. El cine es una locura. Y por eso nos apasiona, podemos vivir toda clase de aventuras desde la comodidad de la butaca. Garrone no pretende darnos la brasa con cine social aburrido que no cambia nada sino que ofrece una poderosa experiencia que realmente atrapa y conmueve.

4- La zona de interés (The Zone of Interest)

Dirección: Jonathan Glazer. Reparto: Sandra Hüller, Christian Friedel, Ralph Herforth, Max Beck, Marie Rosa Tietjen...

Hablando de experiencias... ¿hay alguna más estremecedora que la que ofrece Glazer en su nueva película? 10 años después de volarnos la cabeza con 'Under the Skin', nos propone una visita al pasado, a la casita ideal de una familia de nazis que viven al lado de un campo de concentración donde, claro, queman cadáveres. Llegas a oler ese humo y los sonidos se quedarán contigo. Un sofisticado retrato de inhumanidad, una pesadilla hecha cine.

3- Perfect Days

Dirección: Wim Wenders. Reparto: Kôji Yakusho, Arisa Nakano, Tokio Emoto, Yumi Asou, Sayuri Ishikawa...

Del horror a la paz que desprende este señor silencioso enamorado de la vida que se alegra cada día de camino al curro con canciones de su preciada colección de casetes. Limpia retretes pero ha construido una rutina que le mantiene equilibrado y le hace feliz. Extraordinaria interpretación protagonista para una película que reconforta el corazón. El final es maravilloso.

2- Los que se quedan (The Holdovers)

Dirección: Alexander Payne. Reparto: Paul Giamatti, Dominic Sessa, Da'Vine Joy Randolph, Carrie Preston, Gillian Vigman...

La película que más nos ha alegrado el comienzo de año en la redacción de Espinof, donde algunos somos muy Giamatti en vacaciones (y el resto del año). Esta adorable comedia sobre abandonados, perdedores de la vida que encuentran el refugio que necesitaban en el lugar más insospechado, nos recuerda qué significa realmente tener una familia. Los quieres abrazar muy fuerte. Un nuevo clásico navideño, ni más ni menos.

1- Pobres criaturas (Poor Things)

Dirección: Yorgos Lanthimos. Reparto: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Margaret Qualley...

Y llegamos al número 1. Una retorcida y exquisita comedia fantástica que da un giro moderno al clásico monstruo de Frankenstein. El estreno que más nos ha fascinado hasta ahora, si bien hay un par de compañeros que no se han enamorado de la obra de Lanthimos, siempre estimulante a pesar de que cada nueva película que hace es calificada como la más accesible de su carrera. Desde luego no es 'Canino' (a la que hace autorreferencia) pero no es menos interesante; es diferente. Como ya pasó con 'La favorita', todo apunta que el único Óscar de 'Pobres criaturas' será para la descomunal transformación de Stone. No es apta para todos los culos.

