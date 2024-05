Festival de Cannes: 'Kinds of Kindness', Yorgos Lanthimos en estado puro con tres cuentos de humor negro, violencia y relaciones horribles

Yorgos Lanthimos fue durante unos años el griego raro de 'Canino', hasta que empezó a rodar en inglés con actores muy famosos. Después de 'Langosta', 'El sacrificio de un ciervo sagrado', 'La favorita' y 'Pobres criaturas', estas dos últimas con numerosas nominaciones al Óscar (de momento ningún premio para el cineasta), la obra de Lanthimos ya ha tenido más alcance, más gente puede opinar sobre al menos alguna de sus películas y, como es normal tratándose de un artista que crea para una audiencia adulta (con bastante sexo), hay fuerte división de opiniones.

Lo cual siempre es positivo, y seguro que él adora este choque. Para mí, es uno de los cineastas más imprevisibles, singulares y divertidos de la actualidad, por lo que espero con mucho interés cada nuevo estreno, más aún si está compitiendo en el Festival de Cannes y ha juntado a un repartazo, como es el caso de 'Kinds of Kindness', una comedia que no dejará indiferente a nadie. Es café para muy cafeteros.

En 'Kinds of Kindness' actúan Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie y Hunter Schafer, entre otros. Es una gozada verles actuar en manos de un cineasta como Lanthimos que crea personajes e historias tan extravagantes y retorcidas. Curiosamente, tres de los protagonistas, Stone, Dafoe y Qualley estaban también en 'Pobres criaturas' (Stone también estuvo en la anterior, 'La favorita') con papeles muy diferentes.

'Kinds of Kindness', el amor según Lanthimos

De hecho, una de las particularidades de 'Kinds of Kindness' es que cuenta tres historias diferentes e independientes, con los actores cambiando de personajes en cada una de ellas. Un interesante juego de máscaras que contribuye a descolocar al espectador, subrayar la excentricidad de la propuesta y quizá un elemento extra para interpretar los posibles mensajes o ideas de la película.

Brevemente, la primera historia gira en torno a un hombre (Plemons) cuya vida se centra en obedecer todas las órdenes de su jefe (Dafoe) hasta que le pide realizar una misión que se ve incapaz de llevar a cabo. En la segunda conocemos a un policía (Plemons) hundido por la misteriosa desaparición de su esposa (Stone); cuando ella vuelve surge una sorprendente crisis en el matrimonio. La tercera gira en torno a una extraña secta y la búsqueda de una persona con un don extraordinario.

Si bien los tres relatos están separados y no se mezclan en ningún momento, el tono es el mismo, los actores también y hay conexiones en las historias que aportan una cierta coherencia al conjunto. En primer lugar, todos los protagonistas están bastante chalados. Luego, sin entrar en detalles (hay elementos que se repiten), los tres relatos giran en torno a relaciones horribles caracterizadas por dependencias enfermizas controladas por sus propias normas, que conducen a diferentes actos de violencia; es decir, Lanthimos 100%.

De hecho, la película arranca con el famoso tema Sweet Dreams ("Some of them want to use you; Some of them want to get used by you; Some of them want to abuse you; Some of them want to be abused"). Por encima de todo, 'Kinds of Kindness' es pura comedia. Todos esos comportamientos de seres dominantes y dominados están bañados por el peculiar sentido del humor de Yorgos Lanthimos, al que le encanta provocar; definitivamente no es apto para todos los públicos. Ni siquiera el de Cannes.

Uno esperaría que el público de esta clase de festivales está acostumbrado no ya a la obra del griego sino a propuestas arriesgadas e inclasificables, fuera de lo corriente, pero la verdad es que hubo gente que no pudo aguantarlo y abandonó la sala durante la proyección, más casos de lo habitual aquí. También cabe destacar que dura casi tres horas. Sin embargo, la estructura facilitará el visionado en formato doméstico y se puede ver en tres partes sin problema.

Muchos saltaron de sus butacas en cuanto empezaron los créditos finales (perdiéndose una escena post-créditos, la última broma de Lanthimos) y se oyeron abucheos que yo intenté contrarrestar con aplausos, pero sólo se me unieron cuatro gatos y acabé tristemente solo (en la más pequeña sala Bazin, sin invitados que siempre ponen en un compromiso a los asistentes). Creo que he sido bastante claro sobre 'Kinds of Kindness' así que estáis avisados. A mí me ha encantado y la he disfrutado como un gorrino en el barro.

