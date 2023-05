Las 11 mejores películas del Festival de Cannes 2023

C'est fini! Con la esperada lectura del palmarés se dio por clausurada la 76ª edición del Festival de Cannes, celebrada del 16 al 27 de mayo. Días inundados de cine, con numerosos títulos para el recuerdo y algunas decepciones (esperaba más de 'Indiana Jones 5') o trabajos fallidos que dejan poco más que un mal sabor de boca momentáneo. Ha sido una estupenda cosecha de mucho nivel.

Aunque pude ver 32 películas en unas 10 jornadas, no pude evitar quedarme con cierta sensación agridulce porque me perdí 4 de Sección Oficial (las últimas del festival, de Wim Wenders, Ken Loach, Alice Rohrwacher y Catherine Breillat), 'How to Have Sex' (ópera prima de Molly Manning Walker triunfadora en Un certain regard) o 'The Sweet East' (que sí pudo ver y recomendar mi compañera Paula Ruiz). En un mundo ideal habría más pases o, aún mejor, existiría la opción de solicitar screeners. Pero se juega con lo que hay.

La delgada línea rosa

Y lo que hay es un sistema donde, siendo prensa, si te conceden la acreditación rosa: enhorabuena. Puedes ver casi todo lo que quieras. Yo he podido disfrutar de este privilegio tras cinco años de azul. A las 7:00 de cada mañana se abre la reserva de tickets, coges rápidamente lo que quieres y te quitas una gran preocupación de encima. Ya puedes lanzarte a descubrir películas, estrujarte el cráneo para decir algo más o menos coherente de ellas, luchar contra el cansancio, vigilar que ningún paraguas te deje tuerto, comer algo, tuitear mientras haces cola en el baño y, sobre todo, tratar de mantener la cordura.

Cubrir Cannes puede ser una fuente de estrés constante, dentro y fuera de las salas. Algo que comentamos a menudo los acreditados son esos pequeños detalles molestos que afectan el visionado y que, quieras o no, acaban condicionando tu experiencia con la película. Los horarios de algunas sesiones, los controles de seguridad, las butacas incómodas... Y sobre todo, "la gente". Ese ente anónimo, inconcreto e irritante que se sienta a tu alrededor y puede impedir que conectes con lo que pasa en pantalla.

Una de las cosas más sorprendentes que descubres pronto en Cannes es que no todo el mundo va a ver las películas, aunque entren en la sala. Es habitual que muchos acreditados se marchen antes de tiempo, se echen una siesta o acudan al teléfono móvil cada vez que reciben una notificación. Y te preguntas por qué tenemos que pelearnos por conseguir tickets cuando hay "gente" que se levanta a los 5 minutos o se lleven dos horas resoplando, mirando la hora. Puede ser frustrante.

Tras 6 años cubriendo Cannes, sigo sin lograr mi fórmula perfecta, esa paz mental de cuando piensas que has exprimido la ocasión y la has disfrutado; a pesar de eso, para mí es la experiencia más estimulante del año. Vuelves reventado, con una montaña de tareas, tienes flashes de cosas que han pasado ante a tus ojos y no has terminado de procesar, necesitas seguir hablando de las películas que viste y decepcionas a los que te preguntan si viste a muchos famosos o estuviste en muchas fiestas... pero merece la pena.

Especialmente con la acreditación rosa, como digo. Si te dan otro color... bueno, mucho ánimo; no vas a ver la nueva de Martin Scorsese (un sábado y en la sala que no tiene la mayor capacidad...) pero hay mucho donde elegir y tienes acceso a muchas de las películas que más ruido van a hacer el resto del año. Como dije al empezar esta edición, Cannes sigue siendo el gran referente, el faro de los festivales de cine. Es el escaparate con el sello más deseado.

Y como decía al principio de este texto, la 76 ha sido una gran edición. Tengo muy claras mis favoritas pero de las 32 que he visto, sólo hay un puñado que no me gustaron, las demás las disfruté en mayor o menor medida y estoy deseando volver a verlas (con más calma). Como de costumbre, he seleccionado las mejores películas que he visto en Cannes 2023, si bien este año voy a dejar también el listado de las 32 con su correspondiente puntuación (muy personal, claro) para que tengáis más clara la imagen completa. Sin más, el listado, mis flechazos del festival.

Mis 11 películas favoritas de Cannes 2023

'Fallen Leaves' ('Kuolleet lehdet'), de Aki Kaurismäki. La película más bonita del festival. Una comedia que busca el amor entre las ruinas del presente. De esas historias que llegan al corazón y te alegran el día. [Sección Oficial. Competición, 77']

'Club Zero', de Jessica Hausner. Sofisticada comedia negra que se ríe de la obsesión por la dieta y el éxito en la sociedad actual a través de la creación de una secta en el seno de una escuela privada. Mia Wasikowska encarna a uno de los personajes del año. [S.O. Competición, 110']

'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese. Espectacular drama criminal sobre un sangriento episodio real de la historia de Estados Unidos. Robert de Niro y Leonardo DiCaprio juntos por primera vez con Scorsese, dejan dos de los mejores papeles de su carrera. [S.O. Fuera de competición, 206']

'Anatomía de una caída' ('Anatomie d'une chute'), de Justine Triet. La flamante ganadora de la Palma de Oro es un apasionante thriller que no da respiro desde el incómodo inicio hasta el emocionante final. Sensacional reparto liderado por Sandra Hüller, en la piel de un personaje complicadísimo. [S.O. Competición, 151']

'Monster' ('Kaibutsu'), de Hirokazu Koreeda. Entre el thriller y el melodrama, el regreso del cineasta nos deja una de las historias más emocionantes de su carrera. De nuevo sobre familias en conflicto y niños aislados, envuelta en una ingeniosa trama donde nada es lo que parece. [S.O. Competición, 126']

'The Zone of Interest', de Jonathan Glazer. Quizá la película más impactante del festival. Una visita al paraíso donde vive una familia adinerada, justo al lado de un lugar infernal: un campo de concentración nazi. El horror queda fuera de campo, pero se oye. Y casi hueles el humo. Una pesadilla. [S.O. Competición, 106']

'Creatura', de Elena Martín. La exploración del deseo de una mujer que se siente un bicho raro. Divertida, incómoda, necesaria; plasma conflictos y situaciones desde una perspectiva que no suele verse en cine de ficción. Seguramente, la película española del año. [Quincena de Realizadores, 112']

'Occupied City', de Steve McQueen. Otra película sobre el terror nazi, desde una perspectiva muy diferente pero igual de fascinante: lectura en off de casos de víctimas acompañando escenas cotidianas de Ámsterdam tras el estallido de la pandemia. Un insólito diálogo entre pasado y presente que vale la pena experimentar. [Séances Spéciales, 262']

'Kidnapped' ('Rapito'), de Marco Bellocchio. La increíble y escalofriante historia real del secuestro de un niño por la Iglesia católica, contada con la destreza de un maestro. Drama con dosis de thriller y terror que deja clavado en la butaca. [S.O. Competición, 125']

'Robot Dreams', de Pablo Berger. Una deliciosa comedia sobre la relación entre un perrete neoyorquino y el robot que compra para dejar de sentirse solo. El segundo cineasta español de esta lista firma una de las películas más encantadoras del festival, una gozada para todos los públicos. [Séances Spéciales, 96']

'The Book of Solutions' ('Le livre des solutions'), de Michel Gondry. Y cierro mi TOP 11 con otra de esas películas que alegran el alma, el agridulce pero optimista (auto)retrato de un artista en crisis, con una energía creativa tan inspiradora como enloquecedora. Entrañable y desternillante. [Quincena de Realizadores, 102']

Todo el cine que he visto en el 76 Festival de Cannes

'Jeanne du Barry', de Maïwenn (4/10)

'Extraña forma de vida', de Pedro Almodóvar (7/10)

'Monster', de H. Koreeda (8/10)

'Le règne animal', de Thomas Cailley (5/10)

'Le retour', de Catherine Corsini (5/10)

'Occupied City', de S. McQueen (8/10)

'Youth (Spring)', de Wang Bing (4/10)

'Black Flies', de Jean-Stéphane Sauvaire (3/10)

'Indiana Jones y el Dial del Destino', de James Mangold (5/10)

'About Dry Grasses', de Nuri Binge Ceylan (7/10)

'The Zone of Interest', de J. Glazer (8/10)

'Four Daughters', de Kaouther Ben Hania (6/10)

'Creatura', de E. Martín (8/10)

'Killers of the Flower Moon', de M. Scorsese (9/10)

'May December', de Todd Haynes (7/10)

'Banel & Adama', de Ramata-Toulaye Sy (6/10)

'Robot Dreams', de P. Berger (7,5/10)

'Anatomía de una caída', de J. Triet (8/10)

'Le livre des solutions', de M. Gondry (7,5/10)

'Firebrand', de Karim Aïnouz (6/10)

'The Breaking Ice', de Anthony Chen (3/10)

'Fallen Leaves', de A. Kaurismäki (9/10)

'Cerrar los ojos', de Víctor Erice (5/10)

'Club Zero', de J. Hausner (9/10)

'Terrestrial Verses', de Ali Asgari y Alireza Khatami (7/10)

'Kubi', de Takeshi Kitano (7/10)

'The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed', de Joanna Arnow (6/10)

'Asteroid City', de Wes Anderson (6/10)

'Rapito', de M. Bellocchio (8/10)

'La Passion de Dodin Bouffant' ('The pot-au-feu'), de Trân Anh Hùng (5/10)

'El sol del futuro' ('Il Sol dell’Avvenire'), de Nanni Moretti (6/10)

'Hopeless', de Kim Chang-hoon (4/10)

