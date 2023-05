El Festival de Cannes 2023 se abre con el romance de época de Johnny Depp y Maïwenn: 'Jeanne du Barry' impresiona con su lujo pero no aporta nada especial

"Queda inaugurada la 76ª edición del Festival de Cannes". Entre las risas del público tras un cómico malentendido en el escenario, Catherine Deneuve y Michael Douglas dieron el pistoletazo de salida a Cannes 2023 en un acto de apertura donde se presentó al jurado presidido por Ruben Östlund (ganador de dos Palmas de Oro) y se entregó el galardón honorífico al hijo del legendario Kirk Douglas. Tras el evento, la película de la noche: 'Jeanne du Barry', de Maïwenn.

Un rey aburrido

Antes de la gala tiene lugar el clásico paseo de las estrellas por la alfombra roja. Muchas caras famosas desfilaron anoche por las escaleras que llevan al Gran Teatro Lumière, como la Capitana Marvel, Brie Larson (parte del jurado), o el mencionado Douglas, junto a su esposa Catherine Zeta-Jones. Pero la llegada que eclipsó a las demás fue la de Johnny Depp, que enseguida se acercó al grupo de fans que le estaban esperando y, con paciencia y simpatía, fue firmando autógrafos y posando para selfies cada vez que oía un desesperado "¡¡¡Johnnyyyyyyy!!!". El actor, que regresa al escaparate tras estar al borde de la cancelación, era el gran reclamo de la película encargada de inaugurar Cannes.

Johnny Depp encarna al rey Luis XV en 'Jeanne du Barry', coescrita, dirigida y coprotagonizada por Maïwenn, que además de cineasta y habitual de Cannes es conocida en la industria por su controvertido pasado con Luc Besson (se casaron cuando ella tenía 16 años y, de hecho, 'Léon' estaba basada en su relación), otro de los grandes señalados tras la explosión del #MeToo (sin consecuencias). La propia Maïwenn, que ha dejado declaraciones polémicas con defensa de Roman Polanski incluida, ha justificado el fichaje de Depp señalando que "tenía ganas de trabajar con él" y que buscaba a alguien "carismático". Realmente no necesita dar más explicaciones. Al menos, sobre ese aspecto.

Sí me parecen más cuestionables sus decisiones creativas a la hora de contar esta historia, que al final no tiene nada especial que contar. Un diseño de producción espectacular y mucho lujo (para una producción europea que ha costado unos 20 millones de euros) intentan maquillar la falta de dirección en el tono y el punto de vista. La narrativa es tan fallida que Maïwenn necesita recurrir a una voz en off, el subrayado musical y situaciones o diálogos redundantes para que entendamos qué hay que sentir en cada momento.

'Jeanne du Barry' ofrece un rápido vistazo por los antecedentes de la mujer que da título al film para dejar unas pinceladas muy claras: orígenes humildes y abandonada constantemente, le encantaba leer y muy pronto descubrió que podía ganarse a los hombres gracias al sexo. Así que, como prostituta culta en busca de una figura paterna que la salve, asciende poco a poco en el juego social y llega a conocer al mismísimo rey de Francia; según la película, fue amor a primera vista. Y entonces empieza este romance entre la cortesana y el hombre más poderoso del país, que debe tenernos al borde del asiento emocionados con cada nuevo acontecimiento. Ehhh... no.

'Jeanne du Barry', una telenovela en Cannes

A mí me parece una película muy superficial, nunca vemos qué hacían realmente estos personajes en su día a día, son como postales bonitas de gente aburrida durante unas vacaciones en un refugio ostentoso. 'Jeanne du Barry' parece conformarse como vehículo de lucimiento de sus estrellas y si bien queda la sensación de querer sumarse a la corriente reivindicativa de figuras femeninas históricas, adopta maneras de un telefilme de sobremesa y uno se pregunta qué clase de obra está viendo. A la media hora, alguien sentado a mi lado ya estaba roncando; con el paso de los minutos, la sala se iba quedando más vacía. Yo miré el reloj más de la cuenta.

Volviendo al papel de Johnny Depp, desde luego resulta extraño verle en la piel de Luis XV, murmurando en francés, gesticulando como un cómico del cine mudo y con cara de estar agotado de todo. Es un camaleón, lo ha demostrado muchas veces, pero aquí no consigue meterse en la piel de su personaje, ir más allá del disfraz y el acento fingido. Podemos culparle de un mal trabajo, quizá no estaba listo para un papel así, pero creo que el problema es la película, el conjunto. Nadie está realmente creíble en esta representación carente de una visión clara y una narrativa estimulante.

No diría que es un desastre, sin duda los amantes de los dramas con base histórica o los mayores fans de Depp hallarán motivos para entretenerse con 'Jeanne du Barry', pero no te pierdes nada si jamás te cruzas con ella. No cabe hablar de decepción, realmente, no creo que nadie esperase gran cosa, y las películas de inauguración no suelen ser las mejores de la programación, es más una búsqueda de estrellas que se paseen por el festival y llamar la atención del gran público. Habrá muchas ocasiones de ver películas más interesantes, estoy seguro. Esto solo acaba de empezar.

En Espinof | Cuando el Festival de Cannes no está fino: 3 grandes películas que ver en streaming que merecían ganar la Palma de Oro en su momento