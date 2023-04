Woody Allen es demasiado polémico pero Johnny Depp no lo es "en absoluto": el doble rasero del Festival de Cannes 2023

El Festival de Cannes anunció hace unos días las películas que podrán verse allí durante la edición que se celebrará este año 2023. Entre todos los títulos incluidos sorprendió que encontrásemos 'Jeanne du Barry', la primera cinta protagonizada por Johnny Depp desde que los problemas de su vida privada lo alejasen del cine. Sobre todo porque 'Coup de Chance', el nuevo trabajo de Woody Allen, fue descartado, dejando claro el doble rasero del festival.

La explicación del director de Cannes

Thierry Fremaux, actual director del Festival de Cannes, tiene muy claro que la situación de ambas películas es diferente. En el caso de 'Jeanne du Barry' argumenta que "no veo la película de Maiwenn como una elección controvertida en absoluto, porque si a Johnny Depp le hubieran prohibido trabajar habría sido diferente, pero no es el caso. Sólo sabemos una cosa, es el sistema judicial y creo que ganó el caso legal. Pero la película no trata de Johnny Depp".

Hasta ahí tiene sentido, pero es que las alegaciones que se hicieron contra Allen también fueron investigadas en su momento y las autoridades acabaron optando por no presentar cargos -a partir de ahí que cada cual opte por creer la versión que quiera-. Todo volvió a primera línea por el impulso del #MeToo y Allen ha sido marginado de Hollywood. En Cannes tampoco han querido saber nada de 'Coup de Chance', señalando lo siguiente:

Sabemos que si su película se proyecta en Cannes, la polémica se desataría contra su película, contra las demás.

Y es que Fremaux sí que tuvo la oportunidad de ver la película, pero tuvo claro que no le compensaba para nada incluirla en la edición del Festival de este año. Al menos con el nuevo largometraje de Roman Polanski tienen la explicación de que simplemente no pudieron verla, pero con 'Coup de Chance' el agravio comparativo respecto a 'Jeanne du Barry' es evidente.

