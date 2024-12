"Es el mayor error de mi carrera". Sylvester Stallone se arrepiente de esta película de ciencia ficción que, además, fue uno de sus mayores fracasos

A sus 78 años, la carrera de Sylvester Stallone supera ya las cinco décadas actuando en cine y televisión, tiempo en el que ha participado en algunos títulos realmente inolvidables, pero también tiene otros trabajos cuya existencia es mejor ignorar. Eso sí, el mismo Stallone tiene bastante claro que fue en 1995 cuando se estrenó el mayor error de toda su carrera como actor: 'Juez Dredd', una película que lamenta haber hecho.

"Esa película me molestó muchísimo"

Esta libre adaptación del mítico cómic creado por John Wagner y el español Carlos Ezquerra llegó cuando parecía que la carrera de Stallone le estaba devolviendo de nuevo a la cima, ya que había encadenado los éxitos consecutivos de 'Máximo riesgo' (1993), 'Demolition Man' (1993) y 'El especialista' (1994). Sin embargo, la racha de triunfos en taquilla acabó ahí: 'Juez Dredd' fue un sonado fracaso comercial, costó en torno a 90 millones de dólares y apenas pudo recaudar 113 en todo el mundo (en los cines de Estados Unidos sólo hizo 34,69M$).

Vapuleada por la crítica, 'Juez Dredd' tampoco gustó demasiado al público ni a los fans del personaje. Sylvester Stallone siempre ha sido muy consciente de ello y no tuvo problemas a la hora de reconocer que se habían hecho las cosas mal durante la producción. Sus palabras son rotundas:

"Creo que el mayor error de mi carrera fue el manejo descuidado de 'Juez Dredd'. Podría haber sido una visión fantástica, nihilista e interesante del futuro: juez, jurado y verdugo. Esa película realmente me molestó muchísimo."

La estrella de la saga 'Rocky', 'Samaritan' o la serie 'Tulsa King', también reconoce que el proyecto le pareció "un concepto fantástico" pero asegura que tuvo que cargar con el peso del fiasco en taquilla: "Alguien tiene que asumir la culpa cuando las cosas no funcionan, y como yo era el más conocido, el de perfil más alto...".

Se entiende que se sienta así pero no deja de ser curioso que a Stallone le duela tantísimo este proyecto cuando apenas unos años antes había protagonizado una película tan lamentable como '¡Alto! O mi madre dispara' ('Stop! Or My Mom Will Shoot'). Por otro lado, afirma que 'Juez Dredd' fue su mayor error, pero eso no significa que sea la peor película de su dilatada carrera.

