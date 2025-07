15 años después de 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood', Hiromu Arakawa y Bones vuelven a unir fuerzas. Por qué 'Yomi no Tsugai' es un nuevo hito para la mangaka

Obviamente conocemos mejor a Hiromu Arakawa por la sobresaliente 'Fullmetal Alchemist', que tuvo dos animes de la mano de Studio Bones. 'Brotherhood' cerró su emisión allá por 2010, pero ahora Arakawa y el estudio vuelven a unir fuerzas con un nuevo anime.

Si funciona, toca repetir

La verdad es que en todo este tiempo Arakawa no ha parado quieta. Ha publicado unas cuantas series de manga e historias cortas, e incluso dibuja varias obras a la vez. La más reciente es 'Yomi no Tsugai', que en España se publica bajo el nombre de 'Espíritus del Inframundo' y sigue a dos gemelos separados al nacer pero que deben combinar sus poderes para salvar el mundo de la destrucción.

'Yomi no Tsugai' comenzó a publicarse en 2021 y cuenta con nueve volúmenes por el momento, así que es el momento perfecto para su salto a anime. Desde Bones ya han enseñado un primer vistazo con un teaser y un póster promocional, y 'Yomi no Tsugai' tiene una pinta bastante curiosa si nos gustan las series de aventuras.

De entrada ya contamos con el sello de confianza de Bones, que además de todo 'Boku no Hero Academia' y su spin-off también nos ha dejado series muy potentes como 'Mob Psycho 100' o la recién estrenada 'Chiakuta'. Y como director tenemos a Masahiro Andô, que lleva más de cuarenta años en la industria como animador y ha dirigido en 'Blancanieves pelirroja', 'Wolf's rain' o la 'Fullmetal Alchemist' original.

Aunque lo más curioso de este proyecto es que Arakawa cumple un curioso hito: se une al selecto grupo de creadores con todos sus mangas convertidos en anime. A excepción de sus historias cortas, todos los mangas de Arakawa han tenido su propia adaptación a anime: 'Fullmetal Allchemist', 'Hero Tales', 'Silver Spoon', 'Aristocracia campesina', 'La heroica leyenda de Asran' y ahora 'Yomi no Tsugai'.

Por ahora no tenemos una fecha de estreno para 'Yomi no Tsugai', así que habrá que esperarla para 2026 como muy pronto. Pero Bones ya demostró en su momento que sabe adaptarse de miedo al estilo de Arakawa, ahora quedaa ver si 'Yomi no Tsugai' les sale igual de bien que la historia de los Elric.

