Netflix acaba de estrenar la sucesora de 'Yellowstone'. Un western de 7 episodios con un dúo protagonista de lujo

Abandons
La reciente llegada de la temporada 5 de 'Stranger Things' está eclipsando por completo al resto de estrenos de Netflix, pero la plataforma estrena hoy una serie sobre la que merece la pena llamar vuestra atención. Promete ser la sucesora de 'Yellowstone', su primera temporada tiene 7 episodios y cuenta con un dúo protagonista de lujo: 'Los abandonados'.

Creada por Kurt Sutter ('Hijos de la anarquía'), 'Los abandonados' se sitúa a mediados del siglo XIX y cuenta la historia de una mujer incapaz de tener hijos y que ha adoptado a cuatro huérfanos. Sin embargo, su modo de vida se ve amenaza por una aristócrata de la zona que quiere hacerse con sus tierras, ya sea por las buenas o por las malas.

Dudas

Uno de los grandes atractivos de la serie es que enfrenta a Lena Headey, la inolvidable Cersei Lannister de 'Juego de Tronos', con Gillian Anderson, la mítica Dana Scully de 'Expediente X'. Eso sí, en roles opuestos a lo que uno esperaría, pues Headey da vida a la sufrida heroína, mientras que Anderson se mete en la piel de la gran villana de la función.

Sobre el papel, 'Los abandonados' lo tiene todo para ser uno de los grandes estrenos de Netflix de este 2025, pero hay un par de temas que invitan a tener ciertas dudas. Por ejemplo, Sutter abandonó la serie en octubre de 2024, pocos días antes de que acabase el rodaje. Luego ni él ni desde la plataforma han querido pronunciarse sobre lo que ha sucedido.

Todo eso llevó a una importante reconversión de la misma, ya que inicialmente se encargaron 10 episodios y la cosa se quedó en 7 solamente porque hubo que dividir el piloto en dos por su abultada duración. Huele a introducción inmensa y que luego se lo quitan de encima todo bastante rápido, porque además cuatro de los cinco siguientes episodios son sensiblemente más cortos.

Eso nos deja en una situación curiosa, pues 'Los abandonados' parece un título prometedor, pero también uno en el que esos problemas seguro que se dejan notar de alguna forma. Por lo pronto, la prensa especializada no ha quedado demasiado impresionada con el resultado final, pues apenas tiene un 50% de críticas positivas en Rotten Tomatoes.

