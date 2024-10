Crisis en Netflix. El creador de 'Hijos de la Anarquía' abandona la serie épica del oeste que había hecho para la plataforma días antes de que acabe su rodaje

Un terremoto acaba de sacudir Netflix, ya que Kurt Sutter ('Hijos de la Anarquía') ha abandonado la serie que había creado para la plataforma cuando apenas quedaban unos días para que finalizada su rodaje. Toda una sorpresa, pero no tanto si tenemos todos los problemas por los que estaba pasando 'The Abandons'.

'The Abandons' es un western épico protagonizado por Lena Headey, Gillian Anderson, Nick Robinson, Diana Silvers, Lucas Till, Lamar Johnson, Aisling Franciosi y Natalia del Riego al que Netflix dio luz verde en octubre de 2022, pero no fue hasta mayo de este año cuando comenzó a rodarse... y pronto se convirtió en un quebradero de cabeza para la compañía.

Choque de trenes

Por lo pronto, Netflix decidió recortar el encargo inicial de 10 a 8 episodios, lo cual no impidió que la serie se pasase de presupuesto antes de que los ejecutivos de la plataforma quisieran echar un vistazo a lo que ya había hecho Sutter, que además de creador también ejercía como showrunner de 'The Abandons'. Fue ahí cuando la cosa se desmadró.

Las diferencias creativas entre Netflix y Sutter estallaron cuando la compañía pudo ver un primer montaje de los episodios iniciales, encontrándose con que el primer duraba 1 hora y 40 minutos, siendo imposible recortarlo. Por tanto, se decidió dividirlo en dos, surgiendo entonces la necesidad de rodar nuevas escenas para añadir un cliffhanger a mitad del mismo.

Dichas secuencias todavía no se han grabado, estando pendientes dentro de las tres semanas de rodaje que quedan por delante. Tras la marcha de Sutter, el director Otto Bathurst y el co-productor ejecutivo Rob Askins se encargarán de supervisar el rodaje, ya que por ahora no está previsto nombrar a un nuevo showrunner.

Por ahora se desconocen los motivos exactos de la salida de Sutter, pero no es la primera vez que se enfrenta a una situación similar: en 2019 fue despedido de 'Mayans MC' tras recibir quejas de crear un entorno hostil de trabajo por parte de guionistas, productores, reparto y equipo de la serie. En principio, eso no ha sucedido en el caso de 'The Abandons', que, por si tenéis curiosidad, cuenta la siguiente historia:

Mientras un grupo de familias diversas y atípicas persiguen su Destino Manifiesto en el Oregón de 1850, una fuerza corrupta de riqueza y poder, que codicia sus tierras, intenta expulsarlas. Estas almas abandonadas, el tipo de almas perdidas que viven al margen de la sociedad, unen sus tribus para formar una familia y contraatacar. En este sangriento proceso, la «justicia» se extiende más allá de los límites de la ley.

Foto de Kurt Sutter: Gage Skidmore

