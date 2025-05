"Pasé por un infierno trabajando con él": el tormento de Julia Roberts en la comedia romántica de los 90 'Me gustan los líos'

Julia Roberts llegó a ser la mayor estrella del mundo en las comedias románticas. Es cierto que ninguna volvió a brillar con tanta intensidad como 'Pretty Woman', pero es un subgénero al que regresó en varias ocasiones. Eso sí, seguro que se habría alegrado de no haber hecho una que fue un desastre para ella a todos los niveles. Me refiero a 'Me gustan los líos', que también es uno de los mayores fracasos de su carrera.

Fue en 1993 cuando se anunció que Roberts y Nick Nolte iban a liderar la nueva película de Charles Shyer, quien apenas dos años antes había gozado de un gran éxito con 'El padre de la novia'. Eso seguramente ayudó a que le concedieran un presupuesto más generoso -45 millones de dólares- y que la gran estrella del momento trabajase a sus órdenes para dar forma a una película que intentaba resucitar el espíritu de la comedia screwball.

"Es absolutamente repugnante"

'Me gustan los líos' cuenta la historia de Sabrina Peterson (Roberts) y Peter Brackett (Nolte), dos reporteros de Chicago que inician una rivalidad profesional tras cubrir un accidente de tren. Pronto descubrirán que hay algo oscuro detrás de lo sucedido y unen fuerzas pese a llevarse fatal. Eso sí, los lazos entre ambos irán estrechándose a medida que avanza su investigación en común.

El primer y gran problema es que Roberts y Nolte se llevaron fatal desde el primer momento. De hecho, ella misma fue inusualmente sincera en una entrevista concedida a The New York Times antes incluso del estreno de 'Me gustan los líos' en la que decía que "desde el momento en que lo conocí, empezamos a pelearnos y, como es natural, nos sacamos de quicio. Aunque puede ser encantador y muy simpático, también es absolutamente repugnante. Me odiará por decir esto, pero parece que se esfuerza por repeler a la gente".

La respuesta de Nolte no se hizo esperar, señalando que "no está bien llamar a alguien repugnante, pero ella tampoco es una buena persona. Todo el mundo lo sabe". De hecho, Los Angeles Times aclaró apenas días después del estreno de 'Me gustan los líos' que ambos actores se llevaron tan mal que actuaron más tiempo frente a un doble que con su compañero de reparto.

Tal y como recoge Fotogramas, la actriz insistió en el tema en una entrevista concedida en 2003 en la que destacaba que "no me interesa hablar mal de nadie, pero pasé por un infierno trabajando con Nick. Es completamente desagradable. Cada día era una batalla de egos, y él siempre iba al frente de esa guerra", a lo que Nolte respondió poco después afirmando que "no voy a negar que fue difícil. Julia no es una buena compañera de escena. Le gusta controlar todo. Cuando alguien le lleva la contraria, se pone imposible".

Con todo, el paso del tiempo hizo que al menos Nolte reconsiderase un poco su postura, pues ya en 2022 comentó en Business Insider que "fue absurdo lo que pasamos. En parte fue culpa mía, y un poco de ella. Julia se casó al principio de la película y fue una de esas cosas en las que me lo planteé todo mal". La actriz no llegó a decir nada sobre esas declaraciones.

Al final la película se recuerda más por esa rivalidad que inició entre ambos, ya que 'Me gustan los líos' fue destrozada por la crítica -apenas cuenta con un 22% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes- y también su un fracaso comercial: recaudó 61 millones de dólares, una cifra a todas luces insuficiente para que Disney rentabilizase su inversión en ella.

