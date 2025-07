'One Piece' se retrasa. Tras desvelar el pasado de Kuma, el anime se toma un respiro, y no será la única serie afectada

Después de un parón de varios meses, 'One Piece' ha vuelto para poner toda la carne en el asador y además descuajeringarnos el corazón por el camino. Durante estas últimas semanas hemos estado metidos de lleno en un flashback demoledor en el que se desvelaba el pasado de Bartholomew Kuma y su hija Bonney.

Aún no volvemos al presente

Pero tras este vapuleo, 'One Piece' se toma una necesaria pausa. Y esta vez no es por problemas de producción no porque el anime se casque otro capítulo recopilatorio, sino porque este fin de semana hay elecciones parlamentarias en Japón.

Así que, como viene siendo habitual en este tipo de situaciones, la programación de la televisión japonesa se ve alterada para cubrir el evento. Y si 'One Piece' no se emite en televisión, tampoco nos llegará a nosotros a nivel internacional a través del streaming.

Para ver el capítulo 1137 de 'One Piece' y continuar el Arco de Egghead tendremos que esperar una semana más, hasta el próximo 27 de julio. Después podemos esperar que, en principio, la emisión del anime continúe con normalidad. Obviamente, 'One Piece' no es el único anime afectado y el cambio en la programación afectará a todas las series que habitualmente se emiten en domingo.

'Gachiakuta', 'City the Animation', 'Toilet-bound Hanako-kun', entre otras tantas series de temporada, también tendrán que modificar su programación para dejar paso a la cobertura de las elecciones. Mal de muchos, consuelo de tontos, que se suele decir.

En Espinof | Si ver 1000 capítulos de 'One Piece' te da pereza, su creador ha dicho por dónde debes empezar el anime. Para mí, no tiene razón

En Espinof | Ni puñetazos de goma ni volverse de fuego. El creador de 'One Piece' sabe perfectamente qué Fruta del Diablo escogería si le dieran a elegir