La temporada 4 de 'Los Bridgerton' incluye un anacronismo que hemos pasado por alto y que está escondido a simple vista

La cuarta temporada de 'Los Bridgerton' acaba de estrenar su primera tanda de episodios y, mientras Netflix nos hace esperar otra vez para poder ver la segunda mitad, muchos espectadores están mirando cada plano con lupa. En una serie que nunca ha pretendido ser estrictamente fiel a la época, el ojo clínico del fandom ha detectado un detalle que se coló en el primer episodio.

Un pequeño apósito moderno en la oreja de Lady Araminta, interpretada por Katie Leung se viralizó en redes sociales, poniendo en cuestión hasta qué punto importa la fidelidad histórica en una serie que juega deliberadamente con el anacronismo como parte de su identidad.

No ha pasado desapercibido

Este pequeño detalle se percibe durante una escena en la que Violet Bridgerton presenta el famoso baile de máscaras y habla con la recién llegada Araminta. En un plano breve, algunos espectadores notaron lo que parece ser un vendaje en la oreja izquierda del personaje, probablemente para cubrir una perforación superior. El problema es evidente para los más puristas, porque los apósitos adhesivos modernos no se inventaron hasta 1920, un año que está muy lejos del periodo en el que se ambienta la serie.

El detalle fue señalado por una usuaria de TikTok en un vídeo que se viralizó rápidamente y la reacción de los espectadores ha sido diversa. Algunos defienden que 'Los Bridgerton' nunca ha aspirado a ser una recreación histórica rigurosa y que sus licencias -desde la música pop hasta el tono contemporáneo de los diálogos- forman parte de su encanto.

Pero otros defienden que la alta definición y el hábito de ver series en pantallas cada vez más grandes hacen que estos fallos de producción sean más fáciles de detectar que nunca.

Más allá del pequeño gazapo, el episodio deja claro que los anacronismos conscientes pueden convivir con errores involuntarios, y que ambos terminan alimentando la conversación. Y esa es, en parte, la gracia.

