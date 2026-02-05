La nueva película número 1 de Netflix en 25 países. El true crime que ha destronado por sorpresa al último éxito de Matt Damon y Ben Affleck

El true crime ha dado varias grandes alegrías a Netflix a lo largo de los años. Los hay mejores y peores, pero no son demasiado caros y funcionan bien en audiencias, por lo que es lógico que la plataforma siga apostando por ellos. El último en llegar ha sido 'La investigación sobre Lucy Letby', cuyo fulgurante éxito lo ha convertido ya en la película número 1 de Netflix en 25 países.

Qué es 'La investigación sobre Lucy Letby'

'La investigación sobre Lucy Letby' explora el caso real de la enfermera del título, una mujer inglesa que fue condenada por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete entre junio de 2015 y el mismo mes del año siguiente. Letby empezó a ser investigada tras un gran aumento en el Hospital Countess de Chester poco tiempo después de que ella empezase a trabajar allí.

El caso fue tan grave que inicialmente se valoró su posible implicación en 61 muertes súbitas de neonatos, pero durante el juicio la cifra se redujo hasta los 22. Posteriormente fue condenada a 15 sentencias diferentes de por vida, pero nuevas evidencias médicas conseguidas en 2025 apuntan hacia la posibilidad de que no matase realmente a ningún bebé. Obviamente, el documental también aborda este punto.

Un tema muy polémico que Dominic Sivyer ha convertido en un documental de apenas 94 minutos de duración que ha atrapado rápidamente el interés de los suscriptores de Netflix. El número 1 en Reino Unido, que fue donde sucedió, se daba como seguro, pero es que también ha llegado a lo más alto en España, Estados Unidos o Alemania.

Eso ha llevado a que 'La investigación sobre Lucy Letby' haya puesto punto y final de forma definitiva al reinado de 'El botín', pero al notable thriller liderado por Matt Damon y Ben Affleck le queda el consuelo de haber sido la película más vista de Netflix durante tres semanas seguidas.

