Las 19 mejores series documentales sobre criminales

En 2015, con la llegada de 'The Jinx' y 'Making a Murderer' (que acaba de estrenar su segunda temporada) se dio inicio a una nueva era dorada de un género fascinante: el true crime, es decir, los crímenes reales. Desde entonces hemos visto decenas de documentales, docudramas y ficciones sobre algunos de los crímenes y asesinatos más peculiares y, a poco, picamos hasta el fondo con ellos.

Porque, admitámoslo, dadnos un caso interesante y un par de giros y estamos con las uñas clavadas en el sofá para intentar saber qué pasó realmente. Hoy en Espinof hemos seleccionado las 19 mejores series documentales sobre crímenes (y criminales): un grupo de series de más o menos episodios pero que presentan un visionado tan fantástico como, a veces, frustrante (en el buen sentido).

'Making a Murderer', de Laura Ricciardi y Moira Demos

Comenzamos con el documental que nos ha dado pie para hacer esta lista. En 2015, el caso de Steven Avery saltaba a Netflix en lo que sin duda fue una de las sensaciones del año. Durante los diez episodios de su primera temporada, y los ocho de la segunda, exploramos el caso y lo que llevó a la fiscalía a intentar meter a Avery en la cárcel.

Se puede ver en Netflix

'Crímenes imperfectos'

Reconozcamos que esta lista no podría estar completa sin el clásico y referente para toda una generación que es 'Crímenes imperfectos' ('Forensic Files'), que suma una friolera de cuatrocientos episodios. Aun siendo más "reportaje" que documental, es increíble lo bien que engancha al espectador explorando, desde el punto de vista de la prueba científica, numerosos casos criminales.

En emisión por Atresmedia (hay capítulos sueltos en Atresplayer)

'Cold Justice'

Con bastante menos influencia pero con una acogida notable, por lo menos en EEUU, 'Cold Justice' es un docu-reality en el que Kelly Siegler, antigua fiscal, reúne a un grupo de investigadores para reabrir casos de asesinatos sin resolver y, en una serie secuela, casos de agresiones sexuales.

'Wild Wild Country', de Maclain y Chapman Way

Me encanta que 'Wild Wild Country' no solo sea el documental del año y una de las mejores series... sino que, además, encapsulado en lo que hubiera podido ser una anécdota ("comuna tipo hippie que construye una ciudad ante la atónita mirada de gente conservadora") se convierte en un apasionante retrato de Osho y, sobre todo, de Sheela y su conspiración criminal.

Se puede ver en Netflix

'Un golpe maestro', de Barbara Schroeder

La verdad es que el que Netflix decidiera traducir el título de esta miniserie documental ('Evil Genius') hace que pierda algo de gracia. Este relato de un atraco planificado hasta el último detalle deja entrever unas mentes maestras altamente macabras y te deja un poco de mal cuerpo el ver todo lo que pasa por las mentes de los protagonistas.

Se puede ver en Netflix

'The Keepers', de Ryan White

De monjas y curas va la cosa con el misterioso asesinato de la hermana Cathy Cesnik, profesora de un instituto católico. El documental abraza la teoría de que su muerte fue parte del encubrimiento de un caso de pederastia por parte de un sacerdote profesor de la institución.

Se puede ver en Netflix

'Wormwood', de Error Morris

Si ya con 'The thin blue line', Errol Morris decidió innovar y no quedarse en el mero documental si no que se metió de lleno en el docudrama (bien realizado), en 'Wormwood' da un paso más y realiza una propuesta arriesgada y fascinante que pretende intentar responder quién es el responsable de la muerte de un científico asociado al proyecto MK-Ultra.

Se puede ver en Netflix

'The Staircase', de Jean-Xavier Lestrade

Este es, casi con toda seguridad, la serie "fundacional" de este género del true crime tal y como lo concebimos ahora. Jean-Xavier de Lestrade docmenta el juicio de Michael Peterson, novelista acusado del asesinato de su esposa. Recientemente Netflix puso a disposición el documental completo junto a las "temporadas actualizaciones", la última de este mismo año.

Se puede ver en Netflix

'The Jinx (El gafe)', de Andrew Jarecki

Si 'The Staircase' es "fundacional" con 'The Jinx', HBO perfeccionó el género consiguiendo uno de los grandes fenómenos de la década. En seis partes y con una gran implicación del, valga la redundancia, implicado, Andrew Jarecki nos engancha en la investigación en torno a las muertes en "extrañas circunstancias" que rodean al millonario Robert Durst. El documental causó revuelo ante sospechas de que Jarecki guardó para la obra información clave que, de hecho, reabrió el caso.

Se puede ver en HBO España

'The Confession Tapes', de Kelly Loudenberg

Interesante documental en el que exploramos diversos casos de asesinato a través de las cintas de interrogatorio en el que los acusados confiesan el crimen. Una gran muestra del peso que tiene esta declaración en todo el proceso y cómo desde la policía se hace todo lo posible para obtener esta confesión.

Se puede ver en Netflix

'I am a killer'

Si nos ceñimos al término "documentales sobre criminales" pocos títulos son tan adecuados como este. En esta ocasión nos adentramos en el corredor de la muerte, donde los presos hablan a cámara sobre su caso y su culpabilidad. Al ser casos muy diferentes, la serie presenta altibajos y cierta sensación de poca cohesión.

Se puede ver en Netflix

'OJ: Made in America', de Ezra Edelman

Con 'El pueblo contra OJ Simpson', primera temporada de 'American Crime Story' se desató la necesidad de volver a hablar desde el punto de vista documental del caso del asesinato de su mujer. Esta obra de cinco episodios se llevó (no sin cierta polémica al no ser una película) el Óscar a mejor documental en 2017.

En España se emitió en Movistar Estrenos

'El investigador: historia de un crimen británico', de Hugh Ballantyne y Adam Wimpenny

Aunque cierta tendencia hacia ese sensacionalismo y la mano de Simon Cowell pueden estropear la experiencia, con tanto documental estadounidense es refrescante ver representada la idiosincracia británica en lo referente al sistema judicial y policial. La primera temporada se centra en la desaparición de Carole Packman, mientras que la segunda relata un número de casos que podrían estar relacionados con los encarcelados Peter Tobin y Angus Sinclair.

Se puede ver en Netflix

'Unsolved: The boy who dissappeared'

Para muchos fue la respuesta británica a 'Making a Murderer' y, de hecho, su formato (episodios de un cuarto de hora) hace que este documental de BBC Three sea altamente adictivo. 'Unsolved' peca, en su investigación de la desaparición de un adolescente en 1996, de esa búsqueda por el amarillismo, pero el producto final es bastante notable.

Se puede ver gratis en Youtube (solo en inglés)

'La promesa', de Marcus Vetter y Karin Steinberger

Desde Alemania nos llega uno de los documentales más fascinantes del último lustro, 'Das Versprechen'. A lo largo de dos horas (troceadas en tres episodios para su emisión televisiva) conocemos el caso del asesinato de un matrimonio conocido e influyente de Virginia a manos de su hija y su pareja.

'La sombra de la verdad', de Yotam Guendelman y Ari Pines

Desde Israel llega un documental sobre el asesinato en 2006 de una chica israelí encontrada muerta en los baños de su colegio y su presunto asesino, un inmigrante ucraniano. Cada uno de sus cuatro episodios exploran un aspecto del caso, incluyendo una teoría de conspiración y un testimonio anónimo que podría cambiar todo lo que se dio por hecho en el momento.

Se puede ver en Netflix

'Muerte en León', de Justin Webster

Terminamos con una trilogía de documentales de crímenes en España y comenzamos con el seguimiento del caso del asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la diputación provincial de León. Sabiendo quién fue el culpable, Justin Webster comienza a explorar en cuatro episodios la vida de Carrasco, su entorno y qué llevó a Triana Martínez, Montserrat González y Raquel Gago a conspirar el crimen.

'El caso Asunta (Operación Nenúfar)', de Ramón Campos

No lo vi en su momento y sin pensarlo invertí parte de mis vacaciones a ver los tres episodios de 'El caso Asunta' con mis amigos. El resultado fue horas de pausar y comentar teorías y dar nuestras hipótesis: ese fue el nivel de enganche que tuvimos a este seguimiento del caso de la niña gallega asesinada, presuntamente, por sus padres.

Se puede ver en Netflix

'Yo fui un asesino: El asesino de la catana'

Uno de los últimos documentales españoles que hemos podido ver ha sido 'Yo fui un asesino', cuya primera entrega (de dos episodios) se ha centrado en conocer a José Rabadán, que con 16 años mató a sus padres y su hermano con una catana. El documental explora el caso y la vida de Rabadán tras salir de la cárcel.

Se puede ver en DPlay

Hasta aquí mi personal selección de los mejores documentales seriados de criminales. Estoy seguro que muchos de vosotros estáis enganchados a alguno de los que no están aquí, así que os dejo abiertos los comentarios para que nos digáis cuáles son para vosotros las mejores series de este género.

Más listas en Espinof