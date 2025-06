Dean Fleischer Camp, director de 'Lilo y Stitch': "La gente que se está quejando no ha visto la película"

Desde el minuto uno en el que el remake live action de 'Lilo y Stitch' se estrenó en cines, las redes sociales se pusieron en pie de guerra contra ella. Por supuesto, el problema eran los cambios respecto a la película original, y especialmente uno en concreto: el final. Y sí, claro, a partir de aquí va a haber SPOILERS de la nueva versión de 'Lilo y Stitch'. Avisado quedas.

El gran cambio en cuestión implica que Nani se marcha de Hawaii a estudiar, dejándola temporalmente en manos de su familia vecina, en un tipo de adopción informan conocida como "hanai". Y no son pocos los que lo han sacado de contexto, diciendo -por ejemplo- que Nani deja a Lilo en manos del gobierno. Era cuestión de tiempo antes de que los responsables de la película, por fin, dijeran algo al respecto.

Ohana significa muchas cosas

Lo cierto es que, aparte de este final (y un par de personajes creados expresamente para la película), 'Lilo y Stitch' es prácticamente un calco de la original. Eso no la ha librado de las críticas, aunque según Dean Fleischer Camp, director de esta nueva versión, puede que no estén del todo fundadas, tal y como leemos en Variety: "He pensado en esto durante un tiempo. Creo que bastante gente que se está quejando no han visto la película, y me escriben cosas que son claramente falsas. Entienden mal la historia. Pero cuando la ves no se siente así para nada, y ves la intención real de la dirección".

"Hubo dos conversaciones más importantes que nos llevaron a ese final. Queríamos ampliar el significado de ohana y basarlo en los valores tradicionales hawaianos de colectivismo, familia extendida y comunidad. Chris, que es hawaiano, hizo una observación muy importante sobre la historia original al principio de nuestras conversaciones. No se creía que las dos hermanas huérfanas fueran a ser abandonadas a su suerte. Dijo: 'Vecinos, grupos religiosos, tías y tíos, toda esa gente intervendría. Así es el Hawaii que conozco y en el que crecí'."

Según Camp, ese fue el motivo de crear a Tutu, el personaje que finalmente acoge a Lilo como hanai, un guiño a la cultura hawaiana que, según él, ha encantado a los locales: "Es una respuesta exclusivamente hawaiana a la pregunta de quién aparece cuando las cosas se desmoronan, y muestra la disposición de la comunidad a la adopción informal. No se trata de sangre o papeleo, sino de amor y responsabilidad por el bien mayor y por la propia comunidad".

Aún así lo tiene muy claro: "Creo que no se puede satisfacer a todo el mundo con estos remakes. Se pisa terreno sagrado cuando se hace uno de estos, porque son películas con las que la gente creció, y yo soy uno de ellos, y lo entiendo perfectamente". Al fin y al cabo, ¿qué gracia tendría hacer la película otra vez tal cual? "No queríamos rehacer la película original, por mucho que ambos la amemos. Queríamos contar una historia honesta sobre lo que significa perderlo todo y aún así encontrar un camino. La gente se queda atrás, como dice Nami, y es la comunidad la que debe asegurarse de que no sean olvidados". ¿Quién sabe? Quizá dentro de unos años esta polémica se vea de otra manera. ¿O, al fin y al cabo, no somos toda la comunidad de cinéfilos una gran Ohana?

