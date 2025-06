'Lilo y Stitch' tuvo que pagar un precio muy caro para ser un éxito. La película funciona, pero a cambio de sacrificar la esencia que la hacía única

Aunque es cierto que 'Lilo & Stitch' se aleja de otros remakes de acción real de Disney, no deja de ser un producto que carece de la magia que tenía la versión animada y que la hacía tan especial. Es una alegría que esté teniendo tanto éxito su estreno en cines, porque es una película que ha cuidado mucho el material original del que partía, pero también hay que reconocer que se deja por el camino su mensaje más profundo y reivindicativo.

El remake introduce algunos cambios importantes que se alejan de la esencia, como la vuelta de tuerca que se le da al tema de la familia y la transformación personal con el personaje de Jumba (Zach Galifianakis) o que desaparezca el interés de Lilo (Maia Kealoha) por los turistas que llegan a Hawái, un pequeño detalle que sí que tiene mucha profundidad.

Aunque las diferencias más importantes tienen que ver con el personaje de Nani (Sydney Agudong) y con el discurso anticolonial, que prácticamente desaparece de la nueva versión de este clásico de animación.

Dos hombres blancos y un destino: Hawái

Siendo conscientes de que eran dos hombres blancos, los directores del filme Chris Sanders y Dean DeBlois tenían una gran responsabilidad a la hora de retratar la experiencia indígena con respeto. Por eso fueron hasta allí, para empaparse bien y tratar de ser lo más fieles posibles a la realidad.

"Observamos atentamente a la gente que conocimos e intentamos transmitir esa sensación de la vida cotidiana en Hawái en la película para que no parecieran gente con faldas hawaianas en la playa", contaba Dean DeBlois en una entrevista con Vulture .

De hecho, se puede decir que lo consiguieron, contando también en el equipo de guionistas con una persona nativo hawaiana como Chris Kekaniokalani Bright. Pero también se quedaron más bien en el plano estético, olvidándose del trasfondo cultural.

Nani toma una decisión problemática

Una de las diferencias que más ha hecho saltar las alarmas tiene que ver con la historia de Nani y con cómo se muestra quién era antes de la muerte de sus padres. En el remake, Nani era una surfista que parecía tener una carrera brillante por delante, y también destacaba en la escuela y soñaba con irse de Hawái para estudiar biología marina.

Pero, tras la muerte de sus padres, tuvo que renunciar a esto para cuidar de su hermana Lilo. Una renuncia en la que se insiste especialmente en el remake. Porque es algo que le impide tener cierto equilibrio entre su vida personal con tener que cumplir con sus responsabilidades de hermana mayor.

Intentando no caer en spoilers, lo cierto es que el remake obliga a Nani a tomar una decisión con su hermana que no se narra de la misma manera en la versión original. De hecho, el remake introduce un cambio radical en el personaje que posiblemente desconcierte a los fans de la película animada, porque no solo marca una gran diferencia, sino que va en contra de lo que cabría esperar de Nani en general.

El turismo masificado es una lacra

Por otro lado, también se renuncia a una de las peculiaridades que tiene el personaje de Lilo, relacionada con el colonialismo y la turistificación. Lo segundo es una parte importante de la economía hawaiana, pero también un problema, porque no solo infla los precios de la vivienda, sino que también destruye el lugar y la naturaleza que lo envuelve. De hecho, la versión animada de la historia introduce este tema de una forma divertida, mostrando cómo Lilo fotografía y observa a los turistas como si fueran ellos la atracción turística.

También hay una escena donde Lilo se encuentra con varios turistas racistas. Pero su naturaleza provocativa no llegó a pasar el corte y no se incluyó en el remake. Como tampoco aparece, en general, cualquier otra referencia al turismo poco responsable que llevan a cabo las personas que viajan a Hawái creyendo que es un lugar que les pertenece por derecho. Para ellos es solo un resort de lujo, no algo que merece ser respetado y protegido.

Y el hecho de restar importancia a esto no solo distancia al remake de los espectadores más aferrados a la nostalgia, sino que le resta fuerza a una reivindicación que sí que era importante y que merecía un hueco en el remake.

En Espinof | Las secuelas oficiales de 'Lilo y Stitch' que nos destrozaron el corazón: sus protagonistas se separaron y todo terminó de la manera más deprimente posible

En Espinof | Las mejores películas de 2025