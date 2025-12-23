Ni 'Solo en casa', ni 'Jungla de cristal'. La mejor película navideña es esta obra maestra que puedes ver en streaming

Estos días apetece especialmente ver alguna película navideña, surgiendo además el debate sobre cuál es la mejor de todas. Algunas que suelen mencionarse a menudo son dos grandes títulos como 'Solo en casa' y 'Jungla de cristal', pero yo tengo muy claro que hay una obra maestra absoluta que las supera a ambas y que además está disponible en streaming: 'Plácido'.

Sensacional

Estrenada en 1961, 'Plácido' fue una película que nació a modo de respuesta directa a una campaña del régimen franquista para que la gente de bien sentase a un pobre en su mesa. Una excusa perfecta para ofrecer una afilada visión de la España de la época, siguiendo para ello la historia del personaje que da nombre a la película, un pobre desgraciado que acaba de comprarse un motocarro.

Echando mano tanto del esperpento como de la sátira, Luis García Berlanga colaboró aquí por primera vez con Rafael Azcona, quien acabaría convirtiéndose en su guionista de cabecera. De la magia que surgió entre ambos sale una película magistral que muestra las miserias de España con un pesimismo innegable, pero sin que ello suponga renunciar a un extraordinario uso del humor como uno de sus grandes ejes vertebradores.

Pese a que todo el reparto hace un grandísimo trabajo, sería injusto no hacer una mención especial al caso de Cassen, pues se trataba de su debut en el cine, un reto que para muchos podría haberse vuelto en su contra. No es el caso, ya que borda al eterno perdedor que es el protagonista, quien se ve abocado a ir de aquí para allá sin sacar tiempo para poder hacer dentro de plazo el primer pago por el dichoso motocarro que tantos quebraderos de cabeza le va a traer.

Más allá de eso, Berlanga aprovecha a la perfección a todos los actores, desde aquellos con más peso en la historia, como el Quintanilla de José Luis López Vázquez, hasta aquellos que quizá solamente tengan una frase o dos para luego no volver a aparecer. Ahí también ayuda la querencia por los planos secuencia de su director y cómo va involucrando a una gran cantidad de intérpretes en algunas escenas.

Cabalgando en todo momento en la fina línea que separa lo triste de lo patético, Berlanga da forma a una obra maestra que incluso fue reconocida con una nominación al Óscar de mejor película de habla no inglesa. Por desgracia, 'Como un espejo' de Ingmar Bergman fue un rival imposible de superar en los premios que entrega la Academia de Hollywood.

No me sorprendería para nada que alguna cadena de televisión recupere 'Plácido' durante estos días, pero siempre tenéis ahí la opción del streaming, ya que está disponible en Flixolé. Y también podéis haceros con ella en blu-ray por apenas 9,99 euros...

