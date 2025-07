Las 7 mejores películas españolas de 2025 (por ahora)

No deja de ser sorprendente que, en pleno 2025, haya gente que siga creyendo que "el cine español" es un tipo de cine muy específico que no sale de ese hipotético género. Si en el pasado eran las españoladas del destape, ahora son las comedias que tratan de imitar 'Padre no hay más que uno'. Por suerte, al margen de lo que reina en taquilla, hay muchísimas más obras hechas desde el alma, las tripas, el corazón, las ganas de contar historias al margen de Hollywood y, casi, de la propia industria. ¡Hoy os traemos las que, hasta ahora, son las 7 mejores películas españolas del año! Perfecto para quitarte prejuicios y bombardear los de los demás.

Bodegón con fantasmas

Dirección: Enrique Buleo Reparto: Fernando Sansegundo, Enric Benavent, Nuria Mencía, Pilar Matas, Jordi Aguilar, Eduardo Antuña, Patty Bonet, José Carabias

La magnífica 'Espíritu Sagrado' se convirtió, hace cuatro años, en la punta de lanza de un nuevo tipo de humor audiovisual, rural e inteligente, absurdo y social. 'Bodegón con fantasmas' es una sucesora fantástica del cine de Chema García Ibarra, que se aleja del componente sórdido para centrarse en la comedia surrealista más pura, en la que todo tiene cabida, desde ouijas hechas con ganchillo hasta fantasmas deambulando con el pueblo hablando sobre la muerte en sí misma. Historias pequeñas, interconectadas a su manera, que nos recuerdan que el cine no solo es una industria en la que gastarse millones de euros: con una cámara, un micrófono, dos sábanas y mucho talento vamos más que sobrados.

Sorda

Dirección: Eva Libertad Reparto: Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta, Joaquín Notario

Estamos preparados para una película como 'Sorda'. Tras años de cintas paternalistas y bonachonas sobre minorías, con 'Coda' a la cabeza, al fin aparece una que marca el camino y subraya que no por tener una discapacidad tienes por qué ser buena persona. En el caso de esta película tenemos una maternidad en la que la madre se obsesiona con que su hija sea capaz de entenderla hasta un punto de no retorno, sin que ella misma entienda el motivo. 'Sorda' podría haber sido una película cuqui más sobre los problemas que las personas no oyentes tienen para criar a sus hijos (y hay parte de eso), pero en su lugar prefiere tomar el camino menos transitado... y mucho, muchísimo más interesante.

Sirát

Dirección: Oliver Laxe Reparto: Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid, Stefania Gadda, Richard Bellamyun, Tonin Javier, Joshua Liam Herderson

Nuestra 'Mad Max: Furia en la carretera' particular es una película sobre vivir al margen de una sociedad en colapso, pero también sobre la pérdida en todos los sentidos de la palabra. La cinta está regada con una música electrónica que trasciende su motivo festivo y se convierte casi en el sonido de una pesadilla, de un festival onírico de paisajes desérticos, muerte, desolación y nihilismo hasta llegar a un tramo final que, por momentos, casi parece un corto de los Looney Tunes. Al margen de lo que te parezca Laxe en sus entrevistas, es innegable que lo ha dado todo en 'Sirát', arriesgándose formal y artísticamente. En estos días, no es baladí.

La guitarra flamenca de Yerai Cortés

Dirección: Antón Álvarez Reparto: Antón Álvarez, Yerai Cortés, Harto Rodríguez, Gabriel Gutiérrez

En el fantástico documental 'Esta ambición desmedida', Antón Álvarez (o lo que es lo mismo, C. Tangana) ya dejaba caer que estaba muy interesado en probar otras artes más allá de la música y los conciertos que le han hecho conocido. Y 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' es el primero de estos intentos, cogiendo como excusa la música de un cantante casi anónimo querido tanto por los flamencos como por los modernos, y explicando su tumultuosa vida a base de entrevistas, retales y canciones que revelan siempre más de lo que parece. Un documental (actuado, eso sí) sobre la búsqueda de la identidad, el pasado, la familia y el talento que nos demuestra que Tangana es mucho más que el responsable de uno de los discos españoles más importantes de la última década.

Daniela Forever

Dirección: Nacho Vigalondo Reparto: Henry Golding, Beatrice Grannò, Aura Garrido, Rubén Ochandiano, Nathalie Poza, Itziar Castro, Frank Feys

Hubiera sido fácil para Nacho Vigalondo quedarse a trabajar en las series estadounidenses, haciendo pilotos de proyectos ajenos o regalar, de tanto en cuando, una píldora de ciencia-ficción que tranquilizara a su público. Sin embargo, en 'Daniela Forever' ha decidido volver la cámara y enfocarse a sí mismo, sus traumas, su dolor disfrazado de película fantástica, de versión maligna y "vigalondizada" de '¡Olvídate de mí!'. El resultado es algo irregular en sus primeros minutos, pero, cuando logra estabilizarse, es fantástico, tanto visualmente (ese Madrid que desaparece, se para, se modifica) como en un guion que nunca suelta el pedal del acelerador, mostrándonos a su aparentemente trágico protagonista como un absoluto cretino que desemboca, como no podía ser de otra forma, en un final tan coherente como amargo.

Una quinta portuguesa

Dirección: Avelina Prat Reparto: Manolo Solo, María de Medeiros, Branka Katic, Rita Cabaço, Ivan Barnev, Luísa Cruz

Fernando vive destrozado después de que su mujer desapareciera sin previo aviso, pero 'Una quinta portuguesa', de manera muy inteligente, evita el melodrama mostrando la soledad y la tristeza de su protagonista de manera sutil, basculando más bien hacia un thriller de misterio e identidades ocultas que acaba resultando más íntimo y reconfortante de lo que a priori debería. Un cartógrafo convertido en jardinero, metiendo las manos en esa tierra que se había dedicado a trazar, una mujer que no hace preguntas, unos planos encantadores de una película que se guarda la emotividad para sustituirla por una franqueza inaudita. Para atesorar.

La buena letra

Dirección: Celia Rico Reparto: Loreto Mauleón, Enric Auquer, Roger Casamajor, Ana Rujas, Teresa Lozano, Sofía Puerta, Gloria March

Después de 'Viaje al cuarto de una madre' y 'Los pequeños amores' estaba atento a cualquier cosa que Celia Rico quisiera ofrecer. Y con 'La buena letra' no ha decepcionado: una adaptación de la novela de Rafael Cibeles donde explora la vida de una familia en plena postguerra. Sí, sí, ya sé lo que estáis pensando, "Otra de la guerra civil". Sin embargo, Rico no se centra en la política, en la lucha de las dos Españas y en las mismas temáticas ya tratadas una y mil veces, sino en la importancia de las mujeres, las familias, las relaciones y la importancia de cuidarse en una sociedad rota, deshilvanada, que se ha destruido a sí misma. Es dura, pero también sutil y hermosa, pero llena de espinas, como deberían ser las mejores historias.

