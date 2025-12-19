"No me siento orgullosa de lo que hice". Nicole Kidman se arrepiente de protagonizar esta película épica de 130 millones

Nicole Kidman debutó como actriz hace ya más de 40 años, tiempo en el que ha hecho desde grandes películas hasta otras cuya existencia seguramente sería mejor olvidar. Obviamente, ella también tiene sus preferencias, y hay una película de aventuras épica que costó 130 millones de lo que no se siente orgullosa. Me refiero a 'Australia'.

"Me resulta imposible conectar emocionalmente con ella"

En su momento, 'Australia' fue poco menos que un acontecimiento, ya que suponía el reencuentro de Kidman con el director Baz Luhrmann, con quien había colaborado previamente en 'Moulin Rouge'. Que el protagonista masculino fuese Hugh Jackman parecía la guinda del pastel, pero lo cierto es que la película dejó una sensación generalizada de decepción.

Lo cierto es que el rodaje de 'Australia' fue muy exigente y además la actriz descubrió al de poco de empezarlo que estaba embarazada. Quien sabe si todo ello tuvo algo que ver con que quedase tan desencantada con su interpretación, pues en una entrevista recogida por Vulture comenta lo siguiente:

No puedo ver esta película y sentirme orgullosa de lo que hice.

La experiencia de verla en la premiere en Australia tampoco fue nada positiva para ella, pues hasta decidió irse del país de forma temporal para no tener que hacer frente a las reacciones: "Corrimos porque no quería leer nada. No quería saber nada. Vi a mi hermana y a mi familia, y vimos a la familia de Keith, y luego nos subimos directamente a un avión".

Es cierto que ella misma reconoce que le cuesta ver sus películas y que es algo que rara vez suele hacer, pero en el caso de 'Australia' fue especialmente doloroso, ya que aunque cree que Jackman y Brandon Walters hacen un buen trabajo, a ella le genera rechazo: "Me resulta imposible conectar emocionalmente con ella".

A la hora de la verdad, 'Australia' pinchó entre la crítica, pues solamente tiene un 53% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, y además tampoco funcionó bien en taquilla: 211 millones de recaudación mundial. No es una mala cifra en sí misma, pero su elevadísimo presupuesto hizo que generase fuertes pérdidas.

Si os apetece recuperar 'Australia', tenéis disponible la película en streaming dentro del catálogo de Disney+.

