Nicole Kidman ha cumplido la promesa que hizo hace años. Ya ha trabajado con 15 directoras desde que declaró que apoyaría más el cine femenino

Hoy se estrena en cines de España 'Babygirl'. La nueva película de Halina Reijn protagonizada por Nicole Kidman y Harris Dickinson es un tórrido drama sobre relaciones de poder entre una ejecutiva y un becario. Es también otro proyecto más dirigido por una mujer que se suma a la filmografía de Kidman, un compromiso que lleva años manteniendo en su carrera.

La declaración de intenciones llegó en 2017. Kidman lo hacía en público y después de que Sofia Coppola, su directora en 'La seducción', hiciera historia en Cannes. Era la segunda mujer en ganar el galardón a Mejor Director en el festival, una noticia que Kidman celebró pero también aprovechó para posicionarse con cifras: solo un 4.2% de las películas más importantes de 2016 habían sido dirigidas por mujeres, y era su intención ayudar a subir las estadísticas.

La propuesta concreta era trabajar con al menos una directora cada 18 meses. "Se habla mucho, pero yo soy de hacer las cosas", afirmó en aquel momento. Dicho y hecho. Desde entonces ha trabajado con 15 directoras en proyectos de diferente calado, especialmente en la pequeña pantalla. También desde esas declaraciones, otra mujer ha ganado el festival de Cannes: Justine Triet en 2023 por 'Anatomía de una caída'.

'Big Little Lies' fue otro de los detonantes del cambio de mentalidad. Protagonizada por Kidman entre otras de las actrices más emblemáticas de Hollywood como Meryl Streep o Laura Dern, la serie fue uno de los principales detonantes del movimiento #MeToo. Andrea Arnold, Susanne Bier o Lulu Wang son algunos de los nombres con los que ha colaborado en su nueva etapa televisiva, en series como 'The Undoing', 'Roar' o 'Expatriadas'.

Esto no le ha impedido trabajar con directores, algo que ha seguido haciendo especialmente en la gran pantalla. Hizo 'El hombre del norte' con Robert Eggers, interpretó a Lucille Ball en 'Being the Ricardos' de Aaron Sorkin y trabajó con James Wan en ambas entregas de 'Aquaman'. Para ella es una cuestión de diversificar e introducir nuevas voces en la rotación, y es un compromiso beneficioso para ambas partes. Antes de 'Babygirl' Halina Reijn solo había hecho una discreta cinta de terror con A24, pero la presencia de Kidman aquí la ha ayudado a conseguir uno de los éxitos recientes más estimables del estudio.

