Antes de Melody, otra 'Diva' hizo historia en Eurovisión: Dana International fue la primera mujer trans que se presentó al certamen... por Israel

Este sábado se celebrará la final de Eurovisión, con la esperada (sobre todo, por ella misma) actuación de Melody y su tema 'Esa diva'. Precisamente, el título de la canción quizá le traiga suerte, ya que hace 27 años le dio la victoria el tema 'Diva' a Dana International, una de las artistas que hizo historia en el certamen como la primera cantante trans en concursar.

"Fue una de las pioneras"

Si todavía hoy queda mucho por avanzar socialmente en este tema, en 1998 era aún más difícil imaginar que un país decidiera elegir como representante a una artista trans, y menos uno "tan abierto" con el tema LGTBI+ como Israel. Sin embargo, así fue con Dana International, la primera cantante abiertamente trans en concursar en Eurovisión con su tema 'Diva'.

Su nombre real era Sharon Cohen, nació en Tel Aviv y fue descubierta como artista por el productor musical Offer Nissim. Entre 1993 y 1995, publicó varios discos que suscitaron polémica (en Egipto la acusaron de "pervertir a la juventud" con su música) y, aun así, la Israel Broadcasting Authority la eligió en 1998 para representar al país en Eurovisión.

Tal vez con objetivo de dar una imagen más abierta de la situación real que se vivía en aquel momento en su país, donde fue criticada por la ultraortodoxia israelí, recibió amenazas de muerte e incluso decidieron no mandar ningún comentarista al evento para cubrir su candidatura, pese a ser el procedimiento habitual.

Sin embargo, el éxito fue rotundo: con 172 votos (10 de los cuales le llegaron por parte de España), Dana se coronó como vencedora de la edición del 98 del Festival de la Canción y, haciendo honor a su apellido artístico, dio el salto a la fama internacional.

Fue la primera artista israelí en ir a MTV y a 'Top of the Pops', el popular programa musical británico (por el que han pasado cantantes y grupos tan notables como los Beatles, los Rolling Stones o Madonna), además de que 'Diva' alcanzó el número 1 en España y tuvo una gran aceptación dentro de algunos países del suroeste de Asia.

Su gran impacto mediático no vino acompañado de ningún cambio legislativo en su país de origen, pero sí prendió la mecha del movimiento por los derechos LGTBI+ en cuanto a la celebración del Orgullo en Tel Aviv, evento que con cada año ha ido creciendo hasta superar los más de 250.000 asistentes a día de hoy.

Además, no fue la única vez que Dana estuvo presente en el certamen: en 2008, compuso la canción 'The fire in your eyes' que interpretó Boaz Mauda, artista que se quedó en un noveno puesto; y en 2011 se presentó de nuevo como candidata con el tema 'Ding Dong', aunque en esta ocasión no pasó de la semifinal.

Sin duda, actuar en un festival del calado de Eurovisión fue todo un golpe en la mesa para el colectivo trans: "Rompió el estereotipo. Gracias a ella, pudimos celebrar nuestra incursión en ámbitos anteriormente vetados. Fue una de las pioneras en visibilizarnos sin ningún tipo de estigma", explicó la activista Mar Cambrollé a El Periódico de España. Lástima que a día de hoy, las últimas noticias que hemos tenido de ella son su posicionamiento a favor de Israel en el genocidio contra Palestina: "Quien no condena a Hamás está en contra de la comunidad LGTBI+, de las mujeres y de la paz", posteó en sus redes sociales.

Imágenes: Reuters, EFE

