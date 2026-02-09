'El caballero de los Siete Reinos' resucita una teoría sobre una de las heroínas más queridas de 'Juego de Tronos'. Y George R.R. Martin ni confirma ni desmiente

Ojo, porque la revelación de la identidad real de Egg (Dexter Sol Ansell) puede que no sea la única relación que tengamos con personajes de 'Juego de tronos'. Y es que desde hace décadas existe entre los fans una teoría de que Ser Duncan el Alto pudiera ser abuelo (o bisabuelo) de uno de los personajes más queridos de Canción de Hielo y Fuego.

Estaríamos hablando de Brienne de Tarth, interpretada en la adaptación televisiva por Gwendoline Christie. Adaptación en la que ya se nombra un par de veces a Ser Duncan y con la que ya empezamos a ver paralelismos entre ambos personajes.

Ser Brienne la Alta

Claro, el compartir una altura destacable y que tanto Duncan como Brienne sean, indiscutiblemente, personas con unos ideales de nobleza, lealtad, caballería y heroicidad nada comunes en la marabunta de personajes que puebla el universo de 'Juego de tronos' ya son cosas bastante evidentes, pero de por sí no indican parentesco o lugares comunes.

Sin embargo, en los libros hay una pista a la que se aferran los fans. En los libros, ya Martin define a Brienne de manera similar a Duncan... pero el autor deja en 'Festín de cuervos' una clara conexión. Al menos a través del escudo. En su visita a Valle Oscuro, indigna de llevar el blasón de su casa, Brienne encarga que le pinten el escudo con un diseño preciso.

Un diseño que en el momento del encargo Martin no describe, más allá de decir que es «un viejo escudo que vi en la armería de mi padre, hace mucho.» Ya será en el momento de la entrega cuando ya podamos tener una imagen más clara del escudo:

«Parecía más un cuadro que un blasón propiamente dicho; al verlo, su mente retrocedió muchos años, hasta la fresca oscuridad de la armería de su padre. Recordó como había pasado las yemas de los dedos por la pintura desconchada y desvaída, por las hojas verdes del árbol, por el curso de una estrella errante.»

Un momento, ¿un árbol frondoso?, ¿una estrella errante o fugaz? Efectivamente, lo que se describe en este capítulo es el escudo de Ser Duncan el Alto tal como se describe tanto en los relatos como en la serie, pintado por Tanselle (Tanzyn Crawford). El cómo acaba ese escudo en la isla de Tarth es un misterio para los fans, pero la explicación más sencilla es la de la relación familiar.

Una teoría, la que Brienne pudiera ser descendiente de Duncan, que George R.R. Martin ni confirma ni desmiente. Un ejemplo lo tenemos hace ya 10 años cuando, en plena firma de libros en la BaltiCon, Martin respondió a si sabremos cómo se relacionan ambos personajes con un «Con el tiempo. Todo será revelado en su momento.»

Si bien para muchos fans el autor lo habría confirmado de esa manera, vemos que en realidad se muestra bastante ambiguo al respecto. Sin embargo, todo apunta a que es más sí que no. De hecho, es algo de lo que está convencido el propio Peter Claffey, Ser Duncan en la serie de HBO. Hablando para Den of Geek, el actor lo comentaba:

«[Martin] no me lo ha confirmado, pero sí que creo que hay probablemente algo de linaje. Seguro. Hay muchas cosas en común entre Brienne y Dunk. Tienen una brújula moral muy similar, comportamiento similar, y también una ingenuidad y vulnerabilidad similares a la hora de hablar con la gente. Me encantó Brienne y Gwendoline Christie en la serie. Espero que la pueda conocer en algún momento, sería tan guay.»

