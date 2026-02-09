El actor que interpreta a Lucas en 'Stranger Things' tiene clarísimo qué ocurrió con Eleven en el final de la serie de Netflix: "Se ha ido"

Más de un mes después de su estreno, el final de 'Stranger Things' sigue comentándose y muchos fans siguen hablando del destino de Eleven. Tras la última temporada, los espectadores quedaron con la incógnita de si el personaje interpretado por Millie Bobby Brown sobrevivió al sacrificio que hizo en el colapso del Mundo del Revés para salvar a sus amigos.

La serie cerró con una especie de resumen ambientado 18 meses después, mostrando a los personajes lidiando con la ausencia de Eleven y dejando abierta la posibilidad de que de alguna forma estuviera viva. Esta ambigüedad ha generado debates interminables, y ahora uno de los actores principales ha dado su opinión sobre esta cuestión.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

El destino de Eleven

Caleb McLaughlin, que interpretaba a Lucas en la serie, compartió su visión en The View de ABC -según Deadline-, dejando pocas dudas sobre su interpretación del destino de Eleven. La copresentadora Alyssa Farah Griffin le preguntó a McLaughlin qué cree que pasó con Eleven tras el ambiguo final de la serie y McLaughlin fue claro: "Creo que ella... se ha ido".

Cuando la copresentadora Ana Navarro insistió con humor: "¿Se fue? ¿Al supermercado?", McLaughlin reafirmó su postura: "Creo que descansa en paz, Eleven".

Los fans han interpretado el final de diferentes maneras, ya que los personajes muestran esperanza y especulaciones sobre su supervivencia. McLaughlin explicó que su personaje, Lucas, cree que Eleven sigue viva, pero él, como actor, lo ve distinto y esta visión coincide con la de otros miembros del elenco, como Sadie Sink, que afirmó lo mismo y que las especulaciones de los personajes eran una forma de afrontar su pérdida.

Aun así, McLaughlin reconoció el toque de los hermanos Duffer, creadores de la serie, al mantener un nivel de optimismo característico de 'Stranger Things'. Sobre su relación con la actriz que interpreta a Eleven, comentó: “No la he visto en un par de semanas porque estamos en nuestras cosas, pero esa mañana no me dijo: 'Hola, buenos días. ¿Cómo estás?'. Solo me preguntó: ¿Eleven está muerta o no?".

En Espinof | El documental sobre el final de 'Stranger Things' es casi tan aburrido como la temporada 5. Habría preferido un episodio secreto con un desenlace alternativo

En Espinof | El final de 'Stranger Things' ha dejado a los fans con el culo torcido. Es precisamente la reacción que los hermanos Duffer siempre buscaron