El documental sobre el final de 'Stranger Things' es casi tan aburrido como la propia temporada 5. Habría preferido un episodio secreto con un desenlace alternativo

Después de casi una década, el fenómeno 'Stranger Things' llegó a su final y aunque el desenlace haya causado cierta división entre el público, Netflix ha aprovechado para estirar un pelín más la despedida con el documental 'Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5'.

El problema es que, al igual que el desenlace de la serie, está lejos de ser el evento explosivo que prometía: es un making of de más de dos horas que confirma que es el final, que no hay episodio oculto ni conspiración ni tampoco recompensa después de un desenlace tan decepcionante.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Insuficiente para un fenómeno pop

En lugar de un noveno capítulo secreto que arreglara lo que para muchos fue una decepción, lo que tenemos es un repaso técnico que, aunque interesante por momentos, acaba siendo casi tan plano y burocrático como la propia recta final de la serie.

Para quienes aún están atrapados en la teoría del posible episodio oculto, el documental funciona como un jarro de agua fría, confirmando que el equipo creativo realmente cerró la serie así y que no había un verdadero final esperando en algún baúl de Netflix. Se centra en mostrar el proceso tras cámaras, la maquinaria industrial detrás de la última temporada y el enorme desgaste del equipo de producción, que trabajó con 12 sets diferentes, reconstruyó el centro de Hawkins y se enfrentó a enormes secuencias sin tener ni siquiera el guion final terminado.

Ahí está uno de los pocos momentos jugosos del documental: los propios Duffer admiten que la temporada fue montándose "sobre la marcha". Ross lo resume así: "Siempre hay una sensación de pánico de que no habrá conexión". Y viendo ahora con perspectiva cómo terminó 'Stranger Things', lo cierto es que tenían muchas razones para sentirse así.

También descubrimos que la presión por cerrar la serie fue tal que partes del último episodio se rodaron mientras el guion todavía estaba escribiéndose -y que incluso pudieron llegar a usar la IA durante el proceso-. Se debatían sobre si añadir más o menos criaturas, si Eleven debía sobrevivir, si su destino debía ser ambiguo y cómo responder a otras preguntas o solucionar lo que los propios Duffer llaman "la fatiga del demogorgon". Para los fans que esperaban un cierre brillante y cuidado milimétricamente, este detrás de cámaras puede resultar casi frustrante.

Lo más llamativo es que, pese a todo lo que muestra, el documental nunca llega a conectar con los que estamos detrás de la pantalla. Se ve al equipo sufriendo por plazos imposibles, artesanos construyendo la guarida de Vecna con zarcillos pintados uno a uno, y a los actores participando en lecturas conjuntas donde se asoma alguna que otra lágrimas. Pero el tono general es frío, mecánico e incluso rutinario.

En cuanto a la narrativa, el documental tampoco aporta mucho. No revela nada que cambie la percepción del final, no da contexto para revalorizar la controvertida conclusión y tampoco ofrece la clase de cierre que otras series sí han buscado. Apenas deja anécdotas simpáticas, como el hecho de que los Duffer le dieron un papel a su profesora de teatro del instituto o que Finn Wolfhard insistía en que Mike tuviera un arma real y no una bengala.

Por eso, el resultado es extraño, porque aunque el documental cumple como pieza informativa, no funciona como alivio emocional o como celebración para una comunidad de fans y espectadores que esperábamos una despedida a la altura del fenómeno. Después de otras dos horas, la sensación que queda es la de que Netflix prefirió mostrarnos cómo se soldaron los escenarios antes que darnos algo que trajera de vuelta la conversación. A estas alturas, muchos habríamos preferido mil veces tener un episodio secreto -aunque durase 20 minutos- con un final alternativo que compensara todo esto.

En Espinof | El final de 'Stranger Things' ha dejado a los fans con el culo torcido. Es precisamente la reacción que los hermanos Duffer siempre buscaron

En Espinof | La temporada 5 de 'Stranger Things' se olvidó de la madre de Max. Justo cuando la actriz necesitaba el trabajo más que nadie