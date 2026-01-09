Todos nos preguntábamos dónde estaba la madre de Max en la temporada 5 de 'Stranger Things'. La actriz se pregunta lo mismo, porque el trabajo le habría ayudado con su cáncer

Lo de la salud en Estados Unidos es un problema endémico de la sociedad. Hay muy pocos allí que puedan hacer frente a una enfermedad como un cáncer sin quedarse completamente arruinados o tener deudas de por vida, y es algo que hemos visto varias veces, incluso con estrellas de Hollywood que han acabado casi sin dinero por su tratamiento. Es el caso de una de las protagonistas de 'Stranger Things', que ha visto cómo su papel desaparecía por completo sin explicación entre temporadas... justo cuando más lo necesitaba.

Max o Menox

Se trata de Jennifer Marshall, que en las temporadas 2 y 4 interpretó a la madre de Max en la serie de Netflix y que en esta última tanda de episodios no tuvo ni siquiera una mención. Muchos se preguntaron qué había pasado con ella, llegando incluso a suscitar teorías conspiratorias, pero tal y como ella ha escrito en su Instagram, lo que ha pasado es... que no la han llamado. Es especialmente flagrante, porque lo necesitaba para tener el seguro de salud gracias al sindicato SAG-AFTRA y poder así tratarse la fase final de su cáncer.

Tuve cáncer, lo pillo. Pero estaba en remisión durante el rodaje de la temporada cinco. El rodaje me habría ayudado a tener mi seguro de salud a través del sindicato. Quizá tenían demasiados personajes, no lo sé, pero obviamente Susan Harbgrove es LA PEOR MADRE DE LA HISTORIA JAJAJA

Junto al texto, se ha grabado respondiendo a "Cada cuánto pienso sobre dónde coño estaba la madre de Max durante la temporada 5", utilizando un audio donde suena "Todos los días. No todo el día durante todos los días, pero todos los días". La publicación se acerca al millón de visualizaciones y es gasolina para el fuego que ha supuesto para los fans esta última temporada. Al fin y al cabo, ¿por qué no ayudar a Marshall en estos momentos difíciles de su vida?

En Espinof | El final de 'Stranger Things' es idílico, pero la serie de Netflix se ha olvidado de hacer justicia con su personaje más importante

En Espinof | Las mejores series de 2025