Will merecía un final a la altura en 'Stranger Things'. Creo que su última escena con Mike no es suficiente para compensar todo lo que ha sufrido

El final de 'Stranger Things' ha generado mucho debate por razones distintas y aunque es cierto que una de ellas tiene que ver con el arco narrativo de Will y la manera en la que han tratado su salida del armario, no tiene tanto que ver solo con la homofobia que hay en redes, como muchos han querido simplificarlo.

En realidad, también ha terminado dejando desatendido a uno de los personajes más importantes de la serie y esto se ha traducido -en parte- en una reacción negativa masiva por parte de los espectadores. Y cuanto más explican los Duffer por qué creen que lo hicieron bien, más evidente resulta que el problema no es la intención, sino la ejecución.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Mucha épica y poco cuidado real

"La escena de la salida del armario es algo que hemos estado construyendo durante nueve años. Fue una escena realmente importante para nosotros, y una escena realmente importante para Noah, no solo desde un punto de vista temático, sino también desde un punto de vista narrativo", dijo Ross Duffer a Variety. El problema es que, pese a ese discurso grandilocuente, la escena acaba funcionando más como un punto final forzado que como un verdadero clímax emocional. Will sale del armario, pero lo hace sin que la serie le conceda después un espacio propio para procesarlo, vivirlo o transformarlo en algo que no sea dolor contenido.

"Esta serie siempre ha sido sobre nuestros personajes superando el mal", añadía Ross, vinculando a Vecna con "todos los pensamientos oscuros y el mal de la sociedad". Sin embargo, mientras otros personajes gestionan su trauma a través de escenas de acción o redención, Will parece condenado a que su conflicto exista solo para servir a la metáfora, no para su propia vida emocional. El mensaje puede parecer bonito, pero el resultado, profundamente desigual.

Matt Duffer insiste en esa idea cuando afirma que la escena era "el paso final en el viaje de Will, y Will es, de muchas maneras, la clave para derrotar a Vecna". Pero aquí está una de las grandes contradicciones del final: si Will es tan importante, creo que se queda bastante incompleto, comprimido o directamente postergado frente al de los demás. La serie dice que es importante, pero no lo trata como tal.

Y la comparación con cómo han tratado a Robin es inevitable, porque tampoco ha tenido el mismo peso romántico, narrativo y emocional que el resto de personajes. Incluso aunque el de ella tampoco haya sido el final ideal.

Uno de los detalles más reveladores llegó después, cuando se supo que una de las escenas más comentadas del final -el intercambio silencioso entre Will y Mike en la torre de radio- no estaba en el guion original. Fue Noah Schnapp quien la pidió. Quería cierre. Quería claridad. Quería, básicamente, algo que la historia no estaba dispuesta a darle por sí sola.

De hecho, este encuentro existe porque Schnapp insistió en unas declaraciones recogidas en Los Angeles Times, porque sentía que "no había suficiente cierre entre ellos". Y aun así, incluso esa escena llega descafeinada y parece casi como un mero trámite. Mike le dice a Will que le quiere, sí, pero “como un amigo” y visto lo visto a lo largo de la serie, me parece un gesto muy cruel.

"Esa escena en la torre es breve, pero sentía que, con la escena de la salida del armario, no hubo suficiente cierre entre Will y Mike. Así que incluyeron ese momento, solo para que se viera que Mike lo quiere como a un mejor amigo, y que siempre serán amigos, lo cual fue agradable. Esta relación ha sido lenta durante tantos años, y mucha gente tiene un apego y esperanzas sobre cómo terminaría. La escena de la salida del armario se centró tanto en los sentimientos de Will que no hubo tiempo para que tuvieran una conversación por separado, así que pensé que era necesario que cerraran su capítulo juntos. Lo he sentido muy de cerca en muchas situaciones de mi vida en las que tuve un mejor amigo del que me enamoré, y que terminó siendo heterosexual y aún me sigue queriendo. No hace las cosas raras. Es muy auténtico y me alegro de que terminara bien para él".

En un clip que ha circulado en redes sociales extraído de una entrevista, el propio actor explica que fue él quien pidió que se incluyera la escena, que volvió a mencionarla y que la respuesta que recibió fue que "ya era suficiente".

Al final, 'Stranger Things' ha intentado presumir de aceptación, valentía y amor propio, pero se ha quedado a medio camino con algunos personajes que realmente se merecían un final a la altura. Especialmente después de haberles visto pasarlo tan mal durante más de un episodio.

En Espinof | El cierre de 'Stranger Things' es idílico, pero se ha olvidado de hacer justicia con su personaje más importante

En Espinof | El final de 'Stranger Things' ha corregido el peor error que cometió con su villano. La serie por fin hace justicia con su monstruo más aterrador