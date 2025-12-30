El episodio de 'Stranger Things' peor valorado es casualmente en el que alguien sale del armario

Nota: Spoilers del episodio 5x07 de 'Stranger Things'.

A las puertas del final de la serie mañana, los fans de 'Stranger Things' se han visto envueltos en una guerra producida por una única escena. En un momento clave del episodio, un Will aún lidiando con sus nuevos poderes y entre la espada y la pared con Vecna se sienta con su familia y amigos a dar un sentido discurso en el que finalmente revela que es gay.

Para su actor fue un momento emocionante que hizo que se le saltaran las lágrimas, en parte por los paralelismos que pueden surgir con su sexualidad también fuera del personaje. Pero muchos no han visto el momento con tan buenos ojos. En IMDB el episodio se ha convertido en el peor valorado de toda la serie, con una nota de 5,4 que supone un bajón abismal en una serie en la que ningún episodio baja del 7, y en una temporada en la que varios episodios han alcanzado el 8.

Hay que pensar que es casualidad. Como cuando uno de los mejores episodios de 'The Last of Us' también tuvo review bombing solo por estar protagonizado por una pareja gay hasta el punto de que Nick Offerman se vio obligado a hacer un discurso reivindicativo en los Spirit Awards. Desde Variety apuntan un dato curioso. No son solo fans los que están en desacuerdo con este episodio. Mientras el episodio medio de 'Stranger Things' es puntuado por unos 50.000 espectadores, este ha recibido por arte de magia las puntuaciones de unos 96.000 usuarios.

La escena ha enfadado y confundido a partes iguales, siendo el argumento más repetido que le falla al ritmo de la serie. En un momento en el que las emociones están altas y el riesgo es palpable, los héroes se sienta un largo rato a escuchar el discurso. Algunos se cuestionan por qué es tan severo y tan alargado, quizás pasando por alto que estamos en los ochenta, momento en el que ser gay no estaba normalizado, y que Will puede vivir su sexualidad de manera diferente a otros encerrados en el armario. La salida de Robin, por ejemplo, fue bastante más sutil y tuvo un matiz cómico. Algo que encajaba más con su personaje.

Que el momento en sí no es perfecto es algo en lo que están de acuerdo incluso aquellos que lo defienden. Pero es uno de esos casos en el que cuesta pensar que el aluvión de odio se deba puramente a razones de "ritmo" o de "escritura" en una serie a la que se le ha abierto los brazos con inconsistencias en ese sentido durante cinco temporadas.

