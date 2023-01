'The Last of Us' (1x03): el mejor episodio de la serie de HBO nos lleva por una excelente y emotiva historia de amor en tiempos de cordyceps

Si hay una cosa que ya noté cuando vi por primera vez la serie, es que me daba la impresión de que cuando mejor funcionaba 'The Last of Us' era cuando no parecía que estaban adaptando directamente la hoja de ruta del videojuego y se alejaban de cierta linealidad en el transcurrir de la aventura de supervivencia de Joel y Ellie. Un gran ejemplo lo tenemos en el episodio de esta semana del drama de HBO Max.

Sin dejar de lado a nuestros protagonistas, Craig Mazin dedica el tercer episodio a que conozcamos mejor a uno de los personajes del videojuego: Bill, interpretado para la ocasión por Nick Offerman —es como si viésemos al Ron Swanson de 'Parks & Recreation' en modo supervivencialista máximo— y su pareja Frank (a quien no vemos en el juego), interpretado por Murray Bartlett.

Por cierto, a partir de aquí spoilers de 'Mucho, mucho tiempo', el episodio 1x03 de 'The Last of Us'

Pero antes de llegar a Lincoln, Massachussets, tenemos un momento para ver por dónde están los personajes de Pedro Pascal y Bella Ramsey. Después de la tragedia que se ha llevado la vida de nuestra querida Tess (Anna Torv), Joel intenta recomponerse y seguir adelante. Su destino es, precisamente, la casa de Bill y Frank, de los que sabemos que, de algún modo, son socios (o amigos) suyos.

Mucho, mucho tiempo

Por el camino vamos explorando y conociendo un poco más de los orígenes de la pandemia, que relata Joel a Ellie, confirmando la teoría de la harina (aunque no está seguro si es eso o el azúcar) y el caos que se produjo en apenas unos días. Un relato que se refuerza cuando se topan con un osario repleto de gente inocente masacrada esos primeros momentos. "Los muertos no infectan".

Con esa imagen de cadáveres añejos viajamos veinte años atrás para poner rostro a los dueños de esos ropajes mientras son trasladados por el ejército a su fatal destino. En una sala oscura, subterránea, alguien lo observa todo con sus cámaras de seguridad. Hola, Bill.

Con esta presentación, arranca el segundo acto de estos 75 minutos de episodio, viendo como un solitario Bill empieza a montarse su propio refugio individual abarcando todo el pueblo. Su vida solo será interrumpida unos años después con la llegada de Frank. Con un recelo propio de un paranoico, el reticente superviviente abre la puerta de su casa al desconocido sin imaginarse que en unas horas su vida cambiará para siempre.

El guion de Mazin tiene un propósito claro: mostrar que en tiempos oscuros todavía hay la oportunidad de encontrar felicidad, de encontrar amor, de tener una vida plena. Esta nota es, quizás, lo que hace que el episodio tenga ese trasfondo trágico en lo que vamos avanzando por los años y vemos un tremendo declive en la salud de Frank debido a una enfermedad degenerativa —no se nombra, pero Mazin habla de una esclerosis (múltiple o lateral)—.

Ganadores

Un detalle que puede ser considerado incluso como guiño a Linda Ronstadt, la autora de la canción que da nombre al episodio, quien murió de una enfermedad degenerativa. Hay además, otro matiz interesante en Long Long Time. La canción de Bill y Frank que habla de un corazón solitario que anhela el amor es de los 70. Llega algo nuevo. Eso nuevo que da esperanza.

'Mucho, mucho tiempo' trata, sobre todo, de esa esperanza. De ese algo o alguien que te anima a seguir adelante. Pero, sobre todo, es la historia de una pareja que, a pesar del trágico final, ha ganado la partida a este mundo apocalíptico. Esta lección, esa concepción de que hay felicidad, es la que llega a Joel en los últimos momentos del episodio. De repente, Ellie ya no es solo cargamento.

Así, el episodio pone rumbo de nuevo a nuestros protagonistas. Esta vez a bordo de un vehículo con destino a Wyoming. Pero antes, como vemos en la promo, tenemos una parada que les pondrá de nuevo en peligro.