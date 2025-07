Una vieja gloria y una adolescente con ganas de jaleo tienen una agencia de detectives. Así es la absurda comedia de misterio del estudio de 'Tokyo Revengers'

Este verano marca el regreso de animes de acción bien potentes como 'Dandadan' y 'Kaiju No.8'. Pero si queremos algo más relajado y a pie de calle, y especialmente con mucho humor también acaba de estrenarse en Crunchyroll 'Detectives These Days Are Crazy!'.

Lo viejo y lo nuevo

'Detectives These Days Are Crazy!' sigue a Keiichiro Nagumo, quien en su día fue un superdetective adolescente al que no se le escapaba una. El problema es que ahora tiene 35 años, ha perdido su toque, se ha quedado algo anticuado y cada vez le cuesta más encontrar clientes para mantener su agencia abierta.

Aquí es donde entra Mashiro Nakanishi, una estudiante de instituto apasionada (y un poco pasada de rosca) que sueña con ser detective. A pesar de que Mashiro no le teme a la fuerza bruta y los métodos poco convencionales, la adolescente se convierte en lo que Keiichiro necesitaba para recuperar la chispa y la recluta como su aprendiz para resolver casos juntos.

El anime adapta el manga de comedia y misterio de Masakuni Igarashi, y tira muchísimo de humor absurdo e irreverente, especialmente con golpes muy visuales. 'Detectives These Days Are Crazy!' es un anime muy de a pie de calle, con toques de slice of life y que equilibra bien las investigaciones con su faceta humorística, aunque en estos primeros capítulos ha tirado más de comedia que de drama centrándose en casos individuales.

Por ahora 'Detectives These Days Are Crazy!' ha ido centrando cada capítulo en un caso diferente, y además con enfoques muy distintos entre investigar a sospechosos, meterse en una casa encantada o resolver un robo de ropa interior. Así que el anime nos está ofreciendo investigaciones variaditas y sesudas para ir manteniendo la intriga y no aburrirnos demasiado.

Y aunque hay que decir que como serie de misterio por ahora no llega al nivel de otros animes del género como 'Detective Conan' o incluso los casos más complicados de 'Los diarios de la boticaria', mantiene el punto justo de suspense y va desengranando los casos a buen ritmo.

Parte del atractivo de la serie es la dinámica entre Keiichiro y Mashiro, que por lo menos hay que decir que se está alejando de aspectos románticos aunque caiga en alguna "japonesada" cosificando a Mashiro. Pero aún así, su relación de maestro y aprendiza es bien maja y da muchísimo juego con los choques de sus personalidades.

Aunque sin duda su mayor baza es el humor, muy bien medido, tirando de tropos de detectives, y que además explota al máximo la animación. Liden Films, el estudio detrás de 'Tokyo Revengers' se está encargando de 'Detectives These Days Are Crazy!', y aunque no es especialmente espectacular tiene un acabado muy resultón.

Así que si nos gustan las series de detectives y buscamos un anime de humor para pesar el verano, 'Detectives These Days Are Crazy!' se plantea como una opción interesante. Que no te va a cambiar la vida, pero te vas a echar más de una risotada.

