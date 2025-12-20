¿Cómo queda el sistema de estudios tras la fusión de Netflix y Warner? Estos son los principales aspirantes a dominar Hollywood y todas sus armas para conseguirlo

Cuando pensábamos que a 2025 no le quedaban demasiadas balas en la recámara, el curso cinematográfico nos regaló un giro dramático digno de M. Night Shyamalan; de esos que no se ven venir ni de lejos y que ha puesto patas arriba la industria audiovisual y su futuro próximo con una transacción comercial multimillonaria y tremendamente delicada.

Si estás pensando en la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix, estás en lo cierto, porque la operación ha desequilibrado aún más la balanza dentro de un sistema de estudios con dos grandes compañías ubicadas a años luz del resto en lo que respecta a volumen de producción, propiedades intelectuales, suscriptores a plataformas y, hasta que no diga lo contrario Ted Sarandos, estrenos cinematográficos.

Para saber qué piezas quedan sobre el tablero de juego y cuáles son sus principales bazas para llevarse un trozo del cada vez menos repartido pastel, a continuación os dejo con una lista en la que recojo los principales grandes estudios en activo y qué licencias tienen en su poder para atraer a la mayor parte de público posible tanto a la gran como a la pequeña pantalla.

Walt Disney Studios

Empezamos por el gigante hollywoodiense. Después de gastarse una millonada en comprar 20th Century Fox en 2019, Walt Disney Studios ha hecho acopio de una cantidad de IPs y estudios de vértigo, que incluyen el Universo Cinematográfico de Marvel —ahora también con los X-Men, Deadpool y otros superhéroes de Fox—, Lucasfilm —con Indiana Jones y Star Wars en el pack—, Pixar, y sus producciones animadas de Walt Disney Animation —también explotadas en remakes en acción real—.

Pero ojo, porque esto no es todo, ya que tras la adquisición de Fox, la Casa del ratón se metió en el bolsillo otras licencias como 'Alien', 'Depredador', 'El planeta de los simios' o 'Avatar'. Desde luego, la colección es envidiable.

Netflix - Warner Bros.

Tras el desembolso de 82 700 millones de dólares, Netflix ha sumado a su fondo de armario un buen número de propiedades intelectuales jugosísimas. Al recién iniciado DC Universe capitaneado por James Gunn —con Batman, Superman y compañía— hay que sumar el Wizarding World de 'Harry Potter', la posibilidad de continuar explotando 'El señor de los anillos' y una colección de series y largometrajes de vértigo que abarca desde clásicos como 'Casablanca' hasta a series como 'Juego de tronos'.

Si sumamos a la ecuación las producciones propias de la Gran N del streaming como 'Stranger Things' o 'El juego del calamar', la compañía de Ted Sarandos tiene un futuro brillante por delante. Al menos, algo más que las salas de cine a las que, si no cambian las cosas, parece que dejarán sin ventanas de exhibición que vayan más allá del par de semanas.

Universal Pictures

A pesar de que a Unviersal no le está yendo nada, pero que nada mal, exprimiendo sus producciones de medio presupuesto a través de sus compañías Focus Features —'Hamnet', 'Downton Abbey'— y Blumhouse —que ha pegado un buen campanazo con 'Five Nights at Freddy's 2'—, está claro que se encuentra un pasito por debajo de los dos conglomerados mencionados con anterioridad.

Esto no significa que no pueda ofrecer muchísima resistencia gracias a su apuesta por el terror vía Blumhouse, a la licencia 'Jurassic World', a la saga 'Fast & Furious' y, por enciam de todo, a un departamento de animación que cuenta con Illumination —padres de los Minions— y Dreamworks —'Cómo entrenar a tu dragón—. Ah, y no nos olvidemos de las adaptaciones de videojuegos de Nintendo.

Paramount Pictures

Paramount Pictures, por su parte, está viviendo una nueva vida tras su fusión con Skydance Media, y puede rasar una buena millonada anual entre su servicio Paramount+ —ojo con 'Yellowstone'— y con IPs como 'Misión: Imposible', 'Top Gun', 'Transformers', 'Star Trek', 'Scream', 'Un lugar tranquilo' o 'Las tortugas ninja'. Desde luego, variedad y títulos de renombre no faltan.

Sony Pictures

Sony sigue perteneciendo a una suerte de resistencia que le está permitiendo mantener sus cuentas bastante saneadas gracias a no poseer una plataforma propia, contando con la opción de vender sus productos para la distribución doméstica. Estos pasan por el universo Spider-Man, adaptaciones de videojuegos marca de la casa como 'God of War' o 'The Last of Us' o IPs como 'Cazafantasmas' o 'Jumanji', siendo una de sus principales fuentes de líquido Crunchyroll, la casa del anime internacional.

Amazon MGM Studios

En 2022, Amazon arrimó el hombro a golpe de talonario con la legendaria Metro Goldwyn Mayer, armándose con una colección de más de 4 000 títulos que incluyen desde clásicos hasta licencias de la talla de James Bond, Rocky, Stargate o RoboCop. Además, tenemos que añadir producciones directas a streaming como 'The Boys', 'Fallout' o 'Los anillos de poder'.

Apple

Para terminar, un gran ejemplo a seguir en el que prima la calidad sobre la cantidad. Está claro que Apple vive de vender hardware y que esto del cine y las series es solo un modo de diversificar el negocio, así que pueden permitirse gastarse una pasta gansa en ofrecer contenido "premium" y producir barbaridades como 'Los asesinos de la luna', 'Napoleón', 'F1', 'Severance', 'Silo', 'The Studio' o 'Fundación'. Cada vez más directores de prestigio están entregándose a los placeres de la manzanita, y su catálogo está quedando hermosísimo.

Con todas estas cartas sobre la mesa, sólo queda ir comprobando cómo la nueva Netflix, con Warner Bros. Discovery bajo su ala, altera el statu quo actual. Desde luego, la batalla por la hegemonía cinematográfica y televisiva va a ser de todo menos aburrida.

