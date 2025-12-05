Netflix compra Warner Bros. Ahora la pregunta es si HBO Max tiene los días contados

Netflix compra Warner Bros. Vaya giro final nos ha dado un 2025 en el que la misma Warner Bros. nos ha tenido algo de cabeza entre cambiar de nuevo la marca de HBO Max y seccionar Discovery.

Quizás la primera pregunta que ha surgido en la mente de los que somos gusanos devoradores de Netflix haya sido: ¿qué pasa ahora con HBO Max? Pregunta que no es del todo irrelevante debido a que justo la plataforma de Warner anunció en estos días cuándo desembarcaría en varios países europeos, incluyendo Italia, Alemana, Reino Unido e Irlanda en 2026.

HBO Netflix

El primer mensaje es, en este sentido, tranquilizador como no podía ser de otra manera. No en vano hay que tranquilizar a la gente del bando comprado para que no pongan enseguida su curriculum en Infojobs. En el mismo párrafo donde hablan de los activos y fortalezas, la nota de prensa asegura que «Netflix espera mantener las operaciones actuales y construir en sus fortalezas.»

Esto confirma que sí, en principio seguirá existiendo HBO Max. Eso se añade a una lógica incorporación del catálogo de la programación de HBO y HBO Max al catálogo de Netflix. Es aquí cuando surge la duda: si el catálogo de HBO Max va a estar en Netflix, ¿merece la pena mantener dos servicios a medio/largo plazo?

Quizás es momento de echar el vistazo a la competencia en mayúsculas, quizás más de Warner que de Netflix: Disney y Disney+. El conglomerado de la compañía del ratón es inmenso entre emisoras de televisión (lo que incluye una de las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos), franquicias (Star Wars, Marvel, etc.) y servicios de streaming con una Disney+ cada vez más potente.

Una plataforma que en Estados Unidos convivía con el otro gran servicio de streaming (que no el otro único) de la compañía: Hulu. Si bien Hulu nació como resultado de una alianza de distribuidoras y cadenas de televisión, Disney se hizo con los años con su control y ha estado usándolo como OTT para un público más adulto en orden de mantener la imagen de Disney+ como plataforma familiar.

Una situación que duró unos pocos hasta que se ha determinado que, en este próximo 2026 dejará de ser plataforma independiente a ser parte de Disney+, al igual que pasa en territorios internacionales, como España. Con este ejemplo muy reciente, es fácil imaginar que el destino de HBO Max sea acabar siendo integrada en Netflix. Simplemente por evitar duplicidades.

Otra cosa sería HBO como tal. HBO es un canal premium por suscripción y aquí habría que ver los planes de Netflix con el brazo televisivo de Warner Bros. En principio no habría la misma duplicidad que con HBO Max, ya que estamos hablando de televisión lineal y no streaming, por lo que (sobre todo si son listos) harían bien en mantenerlo.

Claro, con esta compra recién anunciada tenemos todavía por delante al menos un año (calculan de 12 a 18 meses) hasta que el proceso termine. Pero ya puedo augurar que, como siempre, vamos a tener en los próximos meses marabuntas de proyectos que van a entrar en fases de "reconsideración".

