En China sí que saben pasárselo bien con 'Zootrópolis 2'. Sus cines se han llenado de mascotas

Ir al cine implica para muchos dejar a los perros en casa, pero en China el estreno de 'Zootrópolis 2' ha sido la ocasión perfecta de crear un plan conjunto para animales y humanos. La película tuvo un estreno simultáneo con Norteamérica el pasado 26 de noviembre, cautivando a su audiencia en un momento en el que la influencia hollywoodiense en el gigante asiático está a debate.

Por allí son varios los cines que han tomado iniciativa en una divertida premiere que bien se nos podría haber ocurrido a nosotros. Grandes ciudades como Chongqing y Shanghai han apostado por proyecciones en las que sus dueños disfruten la secuela con sus amigos caninos. Clips virales muestran salas llenas de dueños con sus perretes en brazo o a su lado, y la sorpresa es ver a algunos completamente ensimismados con la pantalla.

Aunque la película desde luego lo justificaba, en China ya han hecho estas proyecciones en otras ocasiones. En 2023 la cadena Wanda Cinema organizaba sesiones de este tipo en las que luego se encargaban de la limpieza y desinfección posterior. Un gran evento ese año fue la proyección del remake chino de 'Siempre a tu lado, Hachiko', que algunos espectadores consideraron "educativa" para sus perros.

Es una iniciativa que ha ayudado a impulsar la enorme popularidad de 'Zootrópolis 2' en China. La película ha dejado una recaudación récord de 272 millones de dólares, marcando el mejor fin de semana para una película animada no local de la historia. La taquilla china es, además, una de las grandes impulsoras de la recaudación internacional, que sumó aquel finde un total de 557 millones de dólares.

Estas cifras no solían sorprendernos hace unos años, cuando quedó claro que China era muy importante para Hollywood y empezó a hacer blockbusters específicamente para ellos. Esa influencia se ha disminuido con el tiempo. Las relaciones entre ambos países han llevado a aranceles, a medir muy bien lo que se importa y lo que no, y a desarrollar una potente industria local para revitalizar la también menguante taquilla doméstica. De momento 'Zootrópolis 2' supone una vuelta momentánea al viejo status quo.

En Espinof | 'Zootrópolis 2' se convierte en el cuarto mejor estreno de la historia del cine y saca a las salas de la UCI in extremis

En Espinof | 'Zootrópolis 2' es lo contrario a 'Vaiana 2'. Una película hecha desde la pasión que es mucho más que un simple producto para sacar dinero fácil