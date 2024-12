La Gen Z en China ya no quiere ir al cine y la taquilla lo sufre. Cómo uno de los mayores mercados cinematográficos se está resquebrajando

No es ningún secreto que la audiencia china se ha convertido en una parte importante de la taquilla internacional. Con una población de 1.400 millones de habitantes, la industria del cine no ha tardado en tratar de adaptarse al público con tal de poder cruzar esas fronteras. De un tiempo a esta parte, la hegemonía de la taquilla china está empezando a tambalearse.

Pese a que el año empezó con buen pie y una recaudación récord en febrero acompañando al Año Lunar chino, la cosa no ha tardado en torcerse. Informes de Maoyan, instituto de investigación nacional, reportan un significativo descenso del 23% estas pasadas fiestas nacionales en octubre, y a la temporada de verano le fue aún peor, con ingresos equivalentes a 757 millones de dólares en julio y lo que supone una bajada de casi un 40%. Son malas noticias. La taquilla China depende en gran medida de sus fiestas, por lo que este descenso anticipa unos meses posteriores incluso peores.

Ir al cine no es una prioridad para los jóvenes

Los factores principales apuntan a una demográfica concreta: la generación Z. Este año en Cannes el cineasta Jia Zhangke mencionaba preocupado que la edad media de espectador ha subido de 22 a 26 años. Las razones no nos son muy ajenas: China exhibe un importante paro joven que en junio de 2023 llegó al récord de 21,3%.

"Hay un amplio sentimiento en redes sociales sobre inseguridad laboral, particularmente entre los nuevos graduados universitarios y los que están a mitad de carrera", afirma el analista James Li de la firma china Fanink, como consecuencia, los jóvenes chinos cada vez aspiran más a puestos públicos en busca de estabilidad, y han empezado movimientos como el "Revenge Saving", marcando en redes sociales extremas metas de ahorro con la intención de reducir el consumo al mínimo, y tener así un impacto en la economía.

También está el factor de las opciones de entretenimiento. Li también afirma que estos jóvenes no quieren arriesgarse a pagar el (cada vez más caro) precio de ver una película que podría no gustarles. Por contra, mercados como los juegos de móvil o plataformas de video corto como Doijin (el TikTok chino) están en alza. Incluso si hablamos de ver películas, el cine está resultando ser el último recurso. "Vi cinco películas durante las vacaciones y no fui al cine ni una sola vez", le dijo un joven de 24 años a la cadena Guduo, mencionando haber visto tres en casa y las restantes en un bar y en un cine callejero.

Taquilla internacional estancada

La menor oferta también es notoria para el público. Los aranceles culturales se han endurecido post-covid, y la exportación de cine de Hollywood está siendo más contenida que en el pasado. Ciertos movimientos (como los cuatro años de Marvel fuera del país) han tenido su efecto. Esto está creando una nueva taquilla china, una aún más centrada en lo local, y que ha dado vida a nuevas ideas como una corriente de cine femenino. Este año, las dos películas más taquilleras en el país fueron dirigidas por mujeres.

La estrategia local no había funcionado mal hasta ahora. Un pequeño vistazo al top de las películas con mayor recaudación en el país mostrará producciones predominantemente chinas, con 'La batalla en el lago Changjin' en el primer puesto habiendo recaudado unos 5.700 millones de yuanes, el equivalente a 792 millones de dólares. Este año 'YOLO', la película en el top, ha recaudado el equivalente a 541 millones de dólares. El problema no son los grandes éxitos, que siguen existiendo, sino la salud de la taquilla general y la falta de importación internacional, que lo están convirtiendo en un mercado aún más cerrado.

La solución no está clara. En el China se teme una "japonificación" de la economía, que ya salió de un estancamiento similar en los noventa y actualmente vuelve a sufrir baches en el mercado del entretenimiento. China podría empezar a seguir estrategias del país vecino, como una reforma gubernamental que contempla mezclar iniciativas públicas y privadas, y que ha contado con la contribución de cineastas locales con proyección internacional como Hirokazu Kore-eda.

