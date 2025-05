'Los ensayos' lo ha vuelto a hacer. La temporada 2 de la experimental serie de HBO no solo es una locura, también es muy personal

Un año más, Nathan Fielder lo ha vuelto a hacer. Después de colarnos la genial e incómoda 'The Curse' entre medias de las temporadas, esta primavera ha regresado a Max la brillante 'Los ensayos' (The Rehearsal), su (si tengo que catalogarlo de alguna manera) cómico "docurreality" con nuevas simulaciones.

Una vez que a mitad de su primera temporada descubriésemos que esto no iba a ser tan episódico como parecía y que de repente estábamos explorando conceptos como paternidad, pertenencia y demás, en esta temporada 2 el cómico canadiense va de frente (más o meno) con su misión: solucionar la siniestralidad del sector aéreo.

Para ello, parte de una tesis: hay falta de comunicación entre piloto y copiloto y, no solo eso, se forman momentos de tensión entre ellos. Así que con esa idea empiezan las simulaciones con pilotos y copilotos reales para observarles e intentar entender por qué se producen esa, digamos, incomodidad y falta de comunicación.

Nathan for you(r Head)

Y lo hace como él solo sabe. Hilvanando situaciones e ideas que, si bien parecen alejadas si las ves aisladamente, se ven tremendamente relacionadas en el esquema global. La visión panorámica que expone el canadiense, sin dejar lo tremendamente estrambótico y peculiar —sí, esa parte del episodio 3 no se me quitará de la cabeza— y la gran comedia, es impecable tanto en forma como en fondo.

En esta temporada 2, 'Los ensayos' crecen en autoconciencia e incluso hay cierta autocrítica tanto a contenido como a autor (el episodio en el que llama nazis a los de Paramount es claro ejemplo) en lo que él, además, se pone frente al espejo. Lo que hace de 'Los ensayos' no solo algo muy de autor si no también muy personal es algo que ya hacía Fielder en 'Nathan for you'.

La serie habla, en esta temporada, de muchísimos temas y poco a poco va haciendo un perfil del piloto como alguien normalmente reservado. En lo que intenta ver de donde puede venir esta, no tanto soledad como alienación/autoaislamiento (también es verdad que vaya fauna hay a veces), Fielder no duda en abrir cierto cajón de recuerdos y aspiraciones propias, planteándose cuestiones de su propia vida.

En este sentido, los alocados giros no son sino reflejo de su propia búsqueda del saber quién es. Un ansia de conocerse a sí mismo en lo que abre unas puertas y esconde bajo la asombra lo que le incomoda o lo que, a su personaje (es difícil separarlos), no quiere enfrentarse: cuestiones de salud mental y si Fielder podría estar en algún punto del espectro autista planean por la serie.

Pero, como suele pasar, es el propio Fielder el juez, jurado y verdugo de su propia serie y nos deja ver hasta cierto punto. El que sea suficiente o no eso ya es a juicio del espectador. Para mí, no solo es bastante sino que esto esperando la siguiente ración.

