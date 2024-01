'The Curse' es una de las series más peculiares e incómodas que veremos este 2024. Emma Stone y Nathan Fielder protagonizan un voyeurístico juego de reflejos y distorsiones

La verdad es que es difícil describir la experiencia que es meterse con 'The Curse', la nueva serie de Nathan Fielder, cocreada en esta ocasión junto a Ben Safdie y que estrena este viernes SkyShowtime. Si habéis visto 'Los ensayos' o 'Nathan for you' e incluso cosas de la órbita como 'How To with John Wilson' ya podréis imaginar por dónde van los tiros en cuanto a tono o estilo así que la pregunta más bien es ¿cómo funcionaría algo similar en una ficción?

Y no en una ficción muy cómica, como podríamos esperar, sino en algo claramente más dramático. Sí, tenemos una clara sátira y no falta el humor a la hora de explorar a este matrimonio en lo que intenta sacar adelante un reality (Flipanthropy), pero todos sus ingredientes conforman un cóctel de incomodidad y vergüenza ajena que, a veces, resulta difícil.

Nada, eso sí, que no sea marca de la casa de la obra de Fielder... así que, como dije al principio, sabemos a donde vamos. Sin embargo creo que el formato elegido para la serie (episodios de aproximadamente 50 minutos) no ayuda a la hora de recibir esta dosis. De hecho creo que le hubiera venido bien el formato de media hora.

Incomodidad fascinante

Lo que no quiere decir, para nada, que el resultado no tenga un gran nivel: lo tiene, desde luego. Y en su incomodidad y peculiaridad 'The Curse' es francamente fascinante, con muchas cosas interesantes que decir en lo que explora a este matrimonio y su amigo director del programa. La maldición a la que alude el título puede ser literal, pero también claramente metafórica.

Comenzando con el propio matrimonio de Asher (Fielder) y Whitney (Emma Stone), que son explorados incisivamente prácticamente como gente con cierto complejo de salvador blanco en lo que intentan sacar su gran proyecto inmobiliario en La Española, Nuevo Mexico y que está en la delgada línea entre "estamos ayudando a la comunidad" y la gentrificación pura. Es distorsión del entorno.

En este sentido es curioso ver cómo chocan los puntos de vista de la pareja y las máscaras que se ponen ya no frente a las cámaras, sino también fuera de ellas. Más allá de problemas de ira que, por ejemplo, tiene Asher, la serie enfoca directamente al conflicto interno, a sus motivaciones reales y cómo lidiar, por ejemplo, esa concienciación, esa cruzada por las "casas pasivas", por transformar la comunidad, por ayudar a la población indígena, latina, etc. con la parte de negocio.

También 'The Curse' tiene mucho que contar en torno a un formato con el que Fielder es familiar: el reality. Al igual que se pone en entredicho la autenticidad de la pareja, también aquí apuntan a los trucos de este tipo de programas. Evidentemente, la serie no nos toma por tontos y sabe que sabemos el grado de preparación y ficción que tienen. Es más un comentario en torno a la distorsión de la realidad que se produce al querer plasmarla.

Una distorsión con la que la serie juega. Solo hay que ver las escenas que ocurren en el exterior de esas casas pasivas superreflejantes poniendo a los que están al lado en una suerte de juego de espejos en el que vemos a nuestros protagonistas con otro ángulo, menos favorecedor. La dirección de Fielder y de David y Nathan Zellner está, además, obsesionada con que veamos todo, en todo momento, de un modo casi voyeur y sí, incómodo.

Algo sostenido, en muchos momentos, por un reparto bastante comprometido con sus personajes. Es verdad que Fielder sigue llevando tan al extremo su propio personaje que cuesta saber distinguir la línea entre él y Asher; pero, por otro lado, Emma Stone está absolutamente fabulosa equilibrando un papel que fácilmente podría caer en cierta paródica caricaturización.

Si bien cuenta con este factor incómodo e incluso difícil de ver, al igual que un buen docurreality, uno se encuentra fascinado por lo que está pasando en 'The Curse'... y estos cinco episodios con los que ha debutado en SkyShowtime (de un total de 10 aun en emisión en Estados Unidos) son una buena muestra de un gran juego de espejos y distorsiones.

