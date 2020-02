Las 21 mejores películas coreanas de los últimos años para disfrutar tras ver ‘Parásitos’

A lo largo de los últimos veinte años han sido muchísimas las voces que han reivindicado a capa y espada el cine salido de Corea del Sur como uno de los más estimulantes y de mayor calidad del panorama internacional. Una fábrica de relatos apasionantes con un tratamiento narrativo único y una facilidad pasmosa para dejar al respetable clavado en la butaca con unos libretos imprevisibles.

La aplastante victoria de 'Parásitos' en la última ceremonia de entrega de los Óscar ha puesto finalmente a la industria surcoreana en el ojo de propios y extraños de todo el mundo, invitando a espectadores neófitos a paladear algunas de las muchas delicias que nos ha ofrecido el país asiático.

Para todos aquellos que quieran ampliar su filmoteca, aquí os traigo esta selección con mis 21 películas surcoreanas predilectas estrenadas durante las últimas dos décadas. Puede que echéis de menos títulos como 'The Berlin File', 'The Yellow Sea', 'Dos Hermanas', 'A Day', 'Mother'... La lista sería interminable, pero me he quedado con las que más me han marcado de todas las que he podido disfrutar. ¡Allá vamos!

'Encontré al diablo' ('악마를 보았다', 2010)

Dirección: Kim Jee-woon

Reparto: Lee Byung-Hun, Choi Min-sik, Jeon Gook-hwan, Oh San-ha, Kim Yun-seo

Mi toma de contacto con el cine surcoreano fue en el año 2010, en el marco del Festival de Sitges, de la mano de este salvaje thriller de venganzas dirigido por Kim Jee-woon —de quien veréis unos cuantos títulos en esta lista—. Puede que, a día de hoy, continúe siendo mi cinta predilecta dentro de la filmografía del país asiático, y es que pocas obras logran mantenerte con los ojos clavados en la pantalla mientras te abofetean sin ningún tipo de piedad. Impresionante se mire por donde se mire.

'Memories of Murder (Crónica de un asesino en serie)' ('살인의 추억', 2003)

Dirección: Bong Joon-ho

Reparto: Song Kang-ho, Kim Sang-Kyung, Kim Roe-ha, Song Jae-ho

Diecisiete años después de su estreno son muchas las voces que continúan reivindicando el largometraje de Bong Joon-ho como lo mejor de toda su filmografía. No es para menos, porque este thriller de esencia neo-noir captura toda la esencia que ha catapultado al realizador, intercalando un cariz social con una construcción de personajes, intrigas y tonos casi imposibles en manos de cualquier otro.

'Silenced' ('도가니', 2011)

Dirección: Hwang Dong-hyuk

Reparto: Gong Yoo, Jeong Yu-mi, Kim Hyeon-soo, Kim Ji-yeong, Jeong In-seo

Está claro que los surcoreanos son buenos independientemente del género que cultiven. Buena muestra de ello está en el trabajo de Hwang Dong-hyuk en 'Silenced', que transforma un drama judicial al uso en un relato desgarrador, turbio y desasosegante con un estilo envidiable y una capacidad de impacto única. Si se os quedó mal cuerpo viendo 'Spotlight', cuidado con ella.

'Hierro 3' ('빈집', 2004)

Dirección: Kim Ki-duk

Reparto: Seung-yeon Lee, Hee Jae, Kwon Hyuk-ho, Joo Jin-mo, Choi Jeong-ho, Lee Joo-suk

Aunque es comprensible que tenga una legión de seguidores, no soy especial devoto del cine de Kim Ki-duk. Pero al César lo que es del César, porque este drama romántico, que sirvió al surcoreano para alzarse con el León de Plata a la mejor dirección en el Festival de Venecia de 2004 está filmada con una sensibilidad extraordinaria que no necesita prácticamente de palabras para hacernos sentir un torbellino de emociones a flor de piel. Prodigiosa.

'The Chaser' ('추격자', 2008)

Dirección: Na Hong-jin

Reparto: Kim Yoon-seok, Ha Jung-woo, Seo Young-hee, Park Hyo-ju, Seong-kwang Ha, Jung In-gi

En una lista con recomendaciones de cine coreano confeccionada por un servidor, los thrillers y la acción van a estar a la orden del día, y qué mejor muestra de lo que puede ofrecernos la industria de Corea del Sur que con el debut de Na Hong-jin en el largometraje. 'The Chaser' concentra en dos ajustadas horas un relato modélico sobre asesinos en serie, calculado al milímetro pero con un espacio inmenso para la sorpresa.

'A Bittersweet Life' ('달콤한 인생', 2008)

Dirección: Kim Jee-woon

Reparto: Lee Byung-Hun, Hwang Jung-min, Jin Goo, Shin Min-ah, Kim Roe-ha, Kim Yeong-cheol

Puede que viendo algún avance o un fragmento de 'A Bittersweet Life' os de la sensación de estar ante un tipo de producción que ya habéis visto anteriormente. Esto no sería descabellado, porque Kim Jee-woon se limita a firmar un thriller de acción al uso; pero el realizador se las apaña para dotarle de una cadencia narrativa y de un estilo visual que transforman lo cotidiano en una pequeña obra de arte.

'El hombre sin pasado' ('아저씨', 2010)

Dirección: Lee Jeong-beom

Reparto: Won Bin, Kim Sae-ron, Kim Tae-hoon, Won Bin, Kim Tae-hoon, Won Bin, Kim Sung-oh

Si buscáis orgías de sangre, pólvora y huesos rotos, en Corea del Sur también os van a satisfacer con productos que se desligan tangencialmente de sus homólogos extranjeros. En el caso de 'El hombre sin pasado', Lee Jeong-beom abre la caja de las tortas para brindarnos un espectáculo de muerte y destrucción que adereza con parte de esa vis poética tan propia del país asiático. El resultado es un esencial para los amantes del cine de acción.

'Joint Security Area (JSA)' ('공동경비구역', 2000)

Dirección: Park Chan-wook

Reparto: Lee Byung-Hun, Song Kang-ho, Lee Young-ae, Shin Ha-kyun, Kim Tae-woo, Shin Ha-kyun

Era cuestión de tiempo que el maestro Park Chan-wook hiciese acto de presencia en esta selección, aunque mi primera elegida de su filmografía no sea una de las más populares. Esta es 'Joint Security Area', un apasionante y, en cierto modo, sencillo thriller bélico que centra su mirada en el área de seguridad que separa Corea del Norte y Corea del Sur. Intriga de manual gestionada a las mil maravillas, contención y una cadencia apasionante para un título que reivindicar entre grandes filmes de renombre.

'Tren a Busan' ('부산행', 2016)

Dirección: Yeon Sang-ho

Reparto: Gong Yoo, Ma Dong-seok, Ahn So-hee, Kim Soo-an, Jeong Yu-mi, Kim Eui-sung

Recuerdo como si fuese ayer salir con los ojos como platos de ver 'Tren a Busan' durante la edición 2016 del Festival de Sitges, en la que ganó el premio a la mejor dirección y los mejores efectos especiales. Y es que este prodigio del subgénero zombi fusiona un corazón gigantesco con una espectacularidad que pone contra las cuerdas a la industria norteamericana, merendándose a producciones como 'Guerra Mundial Z' con patatas y sin despeinarse. Un blockbuster para enmarcar.

'El extraño' ('곡성', 2016)

Dirección: Na Hong-jin

Reparto: Hwang Jung-min, Kwak Do-won, Chun Woo-hee, Jo Han-Cheol, Jun Kunimura

Además de 'Tren a Busan', Sitges 2016 nos dejó la otra gran joya del fantástico coreano de finales de década; una 'El extraño' que ganó el premio a la mejor película asiática de la edición con una fusión de géneros apabullante que roza la excelencia en sus aspectos formales y narrativos. Con una atmósfera única, un libreto apasionante y un imaginario que pone los vellos de punta, la tercera película de Na Hong-jin bien merece el esfuerzo de superar sus asfixiantes 156 minutos de puro horror.

'A Hard Day' (끝까지 간다', 2014)

Dirección: Kim Seong-hun

Reparto: Lee Seon-gyun, Cho Jin-woong, Jeong Man-shik, Shin Jung-geun, Dong Mi Shin

Si hay algo que ha convertido al thriller surcoreano en una suerte de subgénero de culto, esa es la gestión de sus giros dramáticos y las virguerías que suelen hacerse con la estructura de los relatos. 'A Hard Day' es un ejemplo perfecto para ilustrar todo esto, convirtiendo el día de perros del agente Gun-Su en un festival de sorpresas y plot-twists que te mantiene pegado a la butaca sin olvidar arrancar unas cuantas carcajadas gracias a un tono mucho más ligero de lo que cabría esperar.

'El bueno, el malo y el raro' ('좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈', 2008)

Dirección: Kim Jee-woon

Reparto: Lee Byung-Hun, Song Kang-ho, Jeong Woo-seong, Yoon Je-Moon, Ryu Seung-soo

Volvemos a la carga con Kim Jee-woon y con su remake imposible de 'El bueno, el feo y el malo'. El de Seúl transforma la épica western de Sergio Leone en un espectáculo hipervitaminado sin prácticamente un sólo momento de respiro que bebe del mejor cine de aventuras. Con una cadencia narrativa que avanza a toda velocidad como un caballo desbocado y un tratamiento visual despampanante, puede que 'El bueno, el malo y el raro' no sea la mejor cinta de esta selección, pero demuestra que, hasta para las rarezas, el cine coreano es lo más.

'El imperio de las sombras' ('밀정', 2016)

Dirección: Kim Jee-woon

Reparto: Song Kang-ho, Gong Yoo, Han Ji-min, Eom Tae-gu, Park Hee-soon, Lee Byung-Hun

Prometo que no volveré a daros la tabarra con otra película de Kim Jee-woon y 'El imperio de las sombras' será la última del director que incluya en mi selección. Con un contrapunto clásico bastante inusual para el revolucionario Kim, este thriller de época ambientado en los años 20 desencaja mandíbulas con su fantástico diseño de producción y termina de rematar la jugada con una interpretación principal de Song Kang-ho para enmarcar. Deliciosa.

'Endemoniada' ('김복남 살인사건의 전말', 2010)

Dirección: Jang Cheol-soo

Reparto: Seo Young-hee, Ji Seong-won, Hwang Min-ho, Lee Ji-eun, Park Jeong-hak

Además de las virguerías con los giros dramáticos, al cine surcoreano suele asociarse, por norma general, una mano impecable a la hora de hibridar diferentes géneros. En el caso de 'Endemoniada', Jang Cheol-soo fusiona terror y drama en un tormentoso ejercicio de estilo en el que la tragedia conduce a la más salvaje venganza. Un nuevo ejemplo de que lirismo, brutalidad y emoción pueden coexistir si se aplica la sensibilidad y visceralidad suficiente al conjunto.

'La doncella' ('아가씨', 2016)

Dirección: Park Chan-wook

Reparto: Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo, Cho Jin-woong, Moon So-ri, Kim Hae-sook

Antes que 'Parásitos', el maestro Park Chan-wook puso en el candelero internacional el cine de Corea el Sur con su impresionante 'La doncella'. La cinta en cuestión cautivó en festivales como Cannes y Sitges, y cosechó nominaciones y galardones en premios como los BAFTA, los Critics Choice o los Satellite; reconocimientos más que merecidos si tenemos en cuenta su brillante realización, su exquisito y retorcido libreto y el modo en que consigue meterse bajo la piel hasta convertirse en casi una obsesión.

'The Host' ('괴물', 2006)

Dirección: Bong Joon-ho

Reparto: Song Kang-ho, Byeon Hie-bong, Park Hae-Il, Doona Bae, Ko Ah-sung, Lee Dong-ho

Bong Joon-ho lo hace todo bien. Tan pronto borda un thriller con asesinos en serioe de por medio que clava una épica postapocalípitica a bordo de un tren. Con 'The Host', el de Daegu mostró nuevamente su talento con un kaijū-eiga a la coreana emocionante, espectacular, imprevisible, con unos personajes tan redondos como su inspirado reparto y con un alma inconmensurable.

'Niebla (Haemoo)' ('해무', 2014)

Dirección: Shim Sung-bo

Reparto: Kim Yoon-seok, Park Yoo-chun, Han Ye-ri, Mun Seong-kun, Kim Sang-ho, Lee Hee-jun

Shim Sung-bo debutó como guionista junto a Bong Joon-ho en 'Memories of Murder (Crónica de un asesino en serie)'. Once años después, Shim dio el salto a la dirección con 'Niebla', un drama en alta mar basado en hechos reales con una calidad impensable para un debutante en el que se explora la naturaleza humana a través de una realización vigorosa y un libreto enmarañado en el que cada giro es una caída al vacío. Asombrosa.

'The Tunnel' ('터널', 2016)

Dirección: Kim Seong-hun

Reparto: Ha Jung-woo, Doona Bae, Oh Dal-su, Lee Sang-Hee, Shin Jung-geun, Nam Ji-hyun

Olvidaos de 'Daylight (Pánico en el túnel)', porque después de la fantástica 'A Hard Day', Kim Seong-hun dejó en entredicho el clásico noventero de Rob Cohen con este genial survival. Un despliegue técnico y narrativo sumamente efectivo que no teme en coquetear con el melodrama para demostrar que en esto del entretenimiento, en Corea del Sur no tienen nada que envidiar a la Meca del cine.

'La trilogía de la venganza de Park Chan Wook'

Dirección: Park Chan-wook

Vamos a dar carpetazo a esta selección por todo lo alto, de la mano de Park Chan-wook y su trilogía de la venganza. Elegir uno de los tres largometrajes que la componen y excluir los otros dos es tan complicado como injusto, así que, ¿por qué no quedarnos con los tres? 'Oldboy', 'Sympathy for Mr. Vengeance' y Sympathy for Lady Vengeance' conforman un trío del mejor cine que podamos echarnos en cara; tres joyas para enmarcar.

