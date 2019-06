Más de 200 películas coreanas clásicas están disponibles gratis en YouTube gracias al Korean Film Archive

Si eres aficionado o aficionada al cine coreano, posiblemente ya estás contando los días que quedan hasta el estreno de la flamante Palma de Oro en Cannes, 'Parasite' de Bong Joon-ho. De momento aún tienes que esperar un poco, pero el Korean Film Archive tiene un sustitutivo perfecto para calmar tus ansias de cine coreano de autor: para celebrar el premio en Cannes (el primero para un director del país, lo que se ha interpretado como un reconocimiento al cine de allí) ha subido más de doscientas películas a su canal de Youtube, la mayoría de ellas con subtítulos (como mínimo) en inglés y algunas de ellas restauradas.

Un auténtico tesoro para cinéfilos devotos del cine asiático y para gourmets de películas a las que en occidente solo tenemos acceso a través de festivales y de carísimas ediciones domésticas. La selección se retrotrae a los años sesenta y llega hasta producciones muy recientes, como la primera película de Hong Sang-soo -director de 'Gangbyeon hotel'-, 'The Day a Pig Fell Into the Well'. Lo más posible, sin embargo, y a no ser que seas experto en el tema es que la mayoría no te suenen: te darás cuenta de que la mayoría del cine coreano que nos llega, habitualmente thrillers urbanos, terror y acción son solo la punta del iceberg.

¿Algunas pistas? Prueba con la rarísima 'Between the Knees', un retrato semierótico de la juventud coreana de los ochenta. O el drama del venerado Hyun-mok Yoo 'Aimless Bullet', que sigue las vidas de tres hermanos en la durísima época posterior a la Guerra de Corea, y que tiene una considerable influencia del neorrealismo italiano. Y muy interesante es el bombazo (allí) 'Chunhyang', un drama romántico épico basado en una leyenda del siglo XVIII muy ostentoso en lo visual; es el mayor éxito de Im Kwon-taek, que a principios de siglo abanderó el conocido como Nuevo Cine Coreano. Una selección interesantísima y en la que vale la pena picotear e indagar en busca de joyas ocultas.