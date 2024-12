Guy Pearce compara a Christopher Nolan con Stanley Kubrick. "Es extraordinario, un genio"

Después de insuflar nueva vida al género de los superhéroes y de su epopeya ganando el Óscar con 'Oppenheimer' no cabe duda de que Christopher Nolan se ha convertido en uno de los niños bonitos de la industria, un Rey Midas respetado por público y crítica que por primera vez habrá notado, de cara a su siguiente proyecto, todos los ojos puestos en él después del triunfo en los premios de la Academia. Y los que han colaborado con él no ayudan precisamente a calmar los ánimos.

Stanley Nolan

Es el caso de Guy Pearce, con el que hizo 'Memento' y que en Variety le ha comparado, ni más ni menos, que con el director de '2001: Una odisea del espacio' o 'Eyes Wide Shut': "Chris es extraordinario. Tiene una precisión similar a la de Kubrick y es capaz de hacer que hasta las ideas más complejas sean accesibles. Estar en el set de rodaje con él, ese tono íntimo, fue inolvidable".

Es más: recuerda cómo hace un cuarto de siglo acabó en 'Memento' y acabó fascinado: "Recuerdo leer el guion y pensar 'Esto es genial'. Después vi la primera película de Chris Nolan, 'Following', y entré en pánico. Pensé 'No hay manera de que vaya a conseguir este papel. Alguien me lo robará'". Aunque el debut de Nolan había sido un éxito relativo, apenas recaudó 126.052 dólares (frente a un presupuesto de 6000), así que no era aún tan conocido ni la máquina de hacer dinero que es ahora.

Finalmente, se alegra de su éxito actual: "Es increíble ver lo lejos que ha llegado, ganando Óscars, haciendo películas gigantes como 'Oppenheimer'. Pero para mí siempre destacará esa primera experiencia de ver su genialidad de cerca". Ahora, Guy Pearce está en la carrera de los Óscar como probable nominado a actor secundario por 'The Brutalist', así que podéis esperar en los meses venideros muchas declaraciones suyas y muy pocas polémicas. Si el año pasado fue el turno de Nolan, ¿por qué este año no va a ser el suyo?

