'Los Increíbles 3' cambia de director, pero que no cunda el pánico: la familia de superhéroes está en buenas manos

Pixar tiene el ojo puesto en seguir volviendo a los clásicos que nos emocionaron en su día. Y viendo que las ideas nuevas no terminan de cuajar de la misma manera (aunque es imposible volver a fenómenos como el de 'Toy Story' o 'Buscando a Nemo'), ha optado por tratar de replicar la magia del principio. Por eso, ya prepara secuelas de películas como 'Coco' o 'Los Increíbles'.

Esta última buscará con su tercera entrega traer de vuelta la esencia de la era dorada del estudio. Aunque está teniendo que afrontar algún que otro cambio en su equipo durante la fase de producción.

El más reciente tiene que ver con Brad Bird, el director que dio vida a la familia Parr en 2004 y que, aunque también volvió a ponerse al frente de la secuela en 2018, no dirigirá la tercera entrega.

Aunque su regreso se daba prácticamente por hecho tras el anuncio oficial de 'Los Increíbles 3', finalmente será Peter Sohn quien tome las riendas del proyecto después de dirigir 'El viaje de Arlo' y 'Elemental'. Así lo confirmaron en The Hollywood Reporter, explicando que Brad Bird seguirá formando parte del proyecto como guionista y productor.

Lo que implica el cambio

Aunque pueda parecer arriesgado sustituir a Bird, especialmente si tenemos en cuenta que tuvo un papel clave en el universo de 'Los Increíbles', hay razones por las que confiar en Peter Sohn. Porque él también ha trabajado en las dos películas anteriores de 'Los Increíbles' y no deja de ser alguien que entiende a la perfección la historia.

El guion aún está en desarrollo, pero Pixar parece tener una visión clara para la película, lo suficiente como para seguir adelante sin retrasarla más de lo debido. Por eso, elegir a Sohn no es una ruptura traumática, sino de una decisión consensuada que permite avanzar en la producción sin comprometer la calidad ni los plazos.

El hecho de que Brad Bird no dirija la tercera entrega es una sorpresa, pero también una decisión que no se habrá tomado a la ligera, porque sabemos que Pixar esperó más de una década para que él se encargara de la secuela. Y no es de extrañar, porque Bird es una pieza clave por su capacidad para equilibrar acción, comedia y corazón.

Sin embargo, Sohn conoce de primera mano el espíritu de la saga y es alguien que ya ha demostrado ser de confianza dentro del universo creativo del estudio. Es cierto que la marcha de Brad Bird como director de 'Los Increíbles 3' es un cambio importante, pero no tiene por qué ser negativo.

Con su participación garantizada como guionista y productor, y con Peter Sohn al mando, la familia de superhéroes está en buenas manos. Ya solo queda esperar para ver si el resultado logra estar a la altura de las expectativas. Aunque para eso habrá que esperar, porque aún no hay una fecha de estreno confirmada.

En Espinof | 'En la victoria o en la derrota' es una de las mejores obras de Pixar en la última década. El 'Rashomon' del estudio marca un delicioso 'home run'

En Espinof | Disney exigió cortar la trama de un personaje trans en lo nuevo de Pixar. "Muchos padres querrían discutir ciertos temas en sus propios términos"