Pixar anuncia la secuela de 'Coco' y cimenta la tendencia más clara del cine actual: las franquicias tienen preferencia ante cualquier película original

Hace poco me preguntaba cómo era posible que Pixar, metida en plena vorágine de secuelas (tiene anunciadas 'Toy Story 5' y 'Los increíbles 3') no hubiera hecho aún nada con 'Coco'. Al fin y al cabo, recaudó 814 millones de dólares y se ha convertido en una película querida y respetada por el público de todo el mundo. ¿Acaso pretendían -oh, sacrilegio- no montar una franquicia con ella? Por supuesto que no: ayer Pixar anunció 'Coco 2', porque no podemos tener nada bonito. Sin su secuela correspondiente, al menos.

Un mucho loco

Si te gustan las películas originales, no estás de enhorabuena. Si echas un vistazo a los proyectos de Disney de aquí a 2029 verás 40 secuelas y remakes (mas los proyectos que aún no están anunciados), desde 'Sister Act 3' hasta 'Frozen 3' pasando por 'Ice age 6' y llegando al remake de 'El jorobado de Notre-Dame'. Lo que antes serian proyectos directos a vídeo ahora llenan las pantallas, y no hay manera de saber si es realmente lo que quiere un público que no desea sorpresas al llegar a la sala o si simplemente se han acostumbrado a base de repetición constante.

La única realidad es que Pixar ya ha anunciado más secuelas que películas originales ('Elio' y 'Hoppers'), y el panorama futuro no es precisamente alentador. Tras el éxito de 'Del Revés 2' ha quedado claro para Disney que las franquicias y las propiedades intelectuales son el futuro y la manera de mantenerse en pie, así que toca exprimirlas. De hecho, es probable que aún no tengan siquiera una idea de qué van a hacer con 'Coco 2'.

En la reunión de accionistas, Bob Iger afirmó que “aunque la película está apenas en sus primeras etapas, sabemos que estará llena de humor, corazón y aventura, y no podemos esperar para compartir más detalles pronto". O sea, que no dijo nada. Sí sabemos que Lee Unkrich volverá a las labores de dirección, acompañado por Adrian Molina, así que, por lo menos, tratará de ser algo más que un pegote para sacar dinero fácil.

Pero 'Coco 2' ejemplifica perfectamente un problema grave del cine de nuestros tiempos: la primera película lo dejaba todo cerrado, una segunda parte es innecesaria a todas luces. Pero, pese a todo, sale adelante antes que algunas de las decenas de ideas que se amontonan en los despachos de Pixar. Si antaño sufrimos la "secuelitis", ahora estamos en plena "franquicitis": todo tiene que ser una franquicia, mantenerse viva aunque sea con respiración artificial y de manera forzada. Ya no existen las películas que empiezan y terminan. Los creativos ya no deciden nada: ahora lo hacen los comités y los algoritmos. Y en este panorama tenemos 'Coco 2'. Tú me traes un poco loco.

