'Del revés 2', la mejor película de Pixar hasta ahora tiene una secuela muy divertida pero que no deja huella

Desde Pixar dejaron caer hace poco que a partir de ahora van a dejar de lado los proyectos más personales de sus creadores para intentar volver a conseguir un apoyo masivo del público con películas más generalistas. Seguro que no fui el único que pensaba que eso quería decir que van a apostar por proyectos más genéricos para así intentar salir de la enorme crisis que sufre actualmente el estudio.

Ya veremos cómo afecta eso realmente a Pixar, pero el primer toque de atención al respecto llega con 'Del Revés 2', secuela de la que a mi juicio es la mejor película del estudio hasta ahora. En ella encontraréis una aventura muy divertida y que se pasa volando, pero también una que apuesta demasiado sobre seguro y va a dejar muchísimo menos huella que su predecesora.

De Pixar esperamos más

Teniendo en cuenta lo mucho que me gusta comer, una de las primeras reflexiones que me surgió alrededor de 'Del revés 2' es que Pixar suele ofrecernos con sus películas el equivalente a la mejor hamburguesa gourmet posible y que aquí ha preferido apostar por hacer una de esas hamburguesas de edición limitada del McDonalds. Se nota que hay un mayor esfuerzo detrás y normalmente podrías disfrutar mucho con ella, pero la cosa se complica cuando te has acostumbrado a ese otro nivel claramente superior.

La cuestión está en que 'Del revés' era una película hecha con mucho mimo que equilibraba de maravilla un impecable sentido de la diversión con un excelente empaque emocional. Todo encajaba y brillaba, mientras que aquí se potencia mucho el entretenimiento y el resto de elementos oscilan entre repetir ideas ya expuestas en 'Del revés' y el no atreverse a ir más allá de apuntes o reflexiones algo superficiales.

Quizá más que nunca en Pixar, 'Del revés 2' parece prestar más atención a la creación de gags muy efectivos que a hilar una historia en la que todo esté conectado de tal forma que cree un conjunto perfecto. De hecho, la propia base argumental se siente más como un momento de transición para Riley que como algo que realmente vaya a definirla como persona.

Es verdad que todo está encaminado a ver quién es realmente ella, pero casi da la sensación de que exista cierto desinterés por parte de los guionistas en que no resulte demasiado obvio el camino que plantean. Ojo, todos sabíamos ya cómo iban a acabar la práctica totalidad de películas de Pixar hasta antes de empezar a verlas, pero aquí hay una obviedad que puede llegar a resultar molesta, sobre todo cuando hacemos las inevitables comparaciones con la primera parte.

De hecho, una cosa evidente a lo largo de 'Del revés 2' es que se busca que todo sea más digerible, desde el hecho de que la Ansiedad no sea presenta como algo terriblemente negativo desde el primer momento hasta el hecho de eliminar otras emociones que iban a introducir porque no eran lo suficientemente entretenidas.

Por supuesto que la película intenta tocar la fibra sensible del espectador, pero lo hace de forma más medida, sin el atrevimiento suficiente para poder romperle el corazón. Luego uno se acuerda de todo lo referente a Bing Bong en la primera entrega y la comparación es especialmente dolorosa. Aquí hay otros personajes que, a su manera, cumplen una función similar en lo narrativo, pero todos ellos tienen un enfoque puramente cómico.

Sin embargo, creo que me estoy centrando demasiado en algo que no es tanto necesariamente negativo como fruto de una decisión clara por hacer 'Del revés 2' un pasatiempo para todos los públicos por encima de cualquier otra cosa. Y ahí tiene un ritmo envidiable que llevó a que casi ni me diera cuenta y ya estaban apareciendo los títulos de crédito finales, por no hablar también de que tienen infinidad de momentos que provocan como mínimo una sonrisa.

Además, yo no tengo esa sensación que ha dejado en algunos espectadores -como mi compañero Randy- de que sea simplemente más de lo mismo. Lo que sí le falta es una mayor osadía, pues visualmente es impecable -no esperamos menos de Pixar- y divierte muchísimo, pero deja un sabor de boca ligeramente extraño. Como si ahí hubiese una película mucho mejor que se ha higienizado al máximo para intentar no molestar a nadie.

