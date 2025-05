Marvel acaba de cambiar el título de 'Thunderbolts*'. Han destripado una sorpresa de la película y hay fans que lo consideran un error

Marvel acaba de destripar una de las grandes sorpresas de su último estreno. Hace bien poco os comentábamos cuál era el origen de ese llamativo asterisco que se encontraba en el título de 'Thunderbolts*', pero desde han querido ir un paso más allá y han decidido rebautizar la película apenas unos días después del estreno. Y lo más llamativo es que se trata de un spoiler... así que no sigas leyendo si quieres descubrir todas las sorpresas de la película en la sala de cine.

Bueno, vamos allá. La película ya ha empezado a llamarse 'Los Nuevos Vengadores', un giro que se descubre al final de la película dirigida por Jake Schreier. Por supuesto, este movimiento de marketing está generando debate en las redes sociales y no ha sentado nada bien a una parte de los fans del Universo Marvel.

Desde el estudio han lanzado un nuevo cartel para hacer oficial el cambio que podéis ver más abajo e incluso se ha visto a Sebastian Stan cambiando en plena calle algún antiguo póster por la nueva versión del mismo. Lo que podría verse como una ingeniosa estrategia publicitaria por parte de Marvel tiene una pega importante: desvela un detalle importante de la trama de la película.

"Podrían haber esperado al menos una semana antes de hacerlo"

Como era de esperar, algunos seguidores se han enfadado ante un movimiento de este calibre. Por ejemplo, en Twitter encontramos quejas como un usuario señalando que "¿Promocionar una película que quieres que la gente vea con un nombre distinto y que además arruina la historia? Parece un error”, mientras que otro comenta: "Esto es innecesario. ¿Para qué arruinarle la experiencia a los demás?".

También hay un fan que pregunta: "¿Esto no cuenta como spoiler? Podrían haber esperado al menos una semana antes de hacerlo". Otro va aún más lejos con su crítica: "El spoiler del título aprobado por el estudio para Thunderbolts* es increíblemente decepcionante. Es castigar deliberadamente a la gente por no ver una película en sus primeros 4 días. Si quieres ser inteligente, dale más importancia al asterisco, pero con este plan estás acabando con la buena voluntad del boca a boca".

Eso sí, los que se quejan son una minoría, pero una lo suficientemente ruidosa como para que no esté pasando desapercibido. También son muchos los que lo defienden, y tampoco se cortan al defender su opinión, como otro usuario de la red social controlada por Elon Musk que sentencia lo siguiente: "Que Marvel revele el título oficial de los Thunderbolts no es un spoiler importante. Deja de quejarte por quejarte es vergonzoso. Había un maldito asterisco en el título por supuesto que no es el título oficial. No es spoiler de toda la película madura".

Ahora la duda está en ver si esto afectará de alguna forma al recorrido comercial de 'Los Nuevos Vengadores'. Su arranque en taquilla no fue demasiado memorable y necesita aguantar bien durante las próximas semanas para que no acabe siendo una decepción o incluso un fracaso. Está gustando mucho, así que eso puede jugar a su favor, pero ya veremos si este movimiento de Marvel tiene algún tipo de impacto.

