La calidad del dinero falso de Hollywood se ha superado tanto, que se ha convertido en un problema y el Servicio Secreto de EE.UU. ha tenido que intervenir

En el corazón de Hollywood, donde todo es una ilusión que cobra vida en la gran pantalla, incluso el dinero puede ser un espejismo meticulosamente diseñado. En las producciones cinematográficas donde suelen necesitar grandes cantidades de efectivo para escenas de acción, robos o negociaciones, para evitar riesgos legales o pérdidas económicas, se recurre a billetes falsos, pero en las últimas décadas, estos "props" de utilería se han vuelto tan convincentes que ya no solo engañan a las cámaras, sino también a las mismas autoridades.

El fenómeno de los billetes falsos usados en grandes producciones ha alcanzado tal nivel que el mismísimo Servicio Secreto de los Estados Unidos, la agencia federal responsable de combatir la falsificación de moneda, ha tenido que intervenir por una increíble razón: el dinero falso de las películas es cada vez más parecido al auténtico.

Durante el rodaje de películas como lo fue la segunda entrega de 'Hora Punta' con el gran Jackie Chan se emplearon fajos de billetes falsos que, en una escena, salían volando por los aires parecían tan auténticos que comenzaron a aparecer en casinos y tiendas de Las Vegas, lo que desató una investigación federal.

La empresa que los fabricó, Independent Studio Services, diseñó el dinero falso para que luciera lo más realista posible en pantalla, incluso en tomas cercanas de alta definición. Sin embargo, algunos miembros del equipo o extras se llevaron algunos ejemplares como "souvenirs", y muchos de estos billetes terminaron en circulación real, lo que encendió las alarmas de las autoridades.

Según el Washington Post, el Servicio Secreto exigió que todos los billetes falsos de esa producción fueran destruidos inmediatamente después del rodaje, marcando un precedente en la industria cinematográfica.

Un billete usado para la película 'Hora Punta 2' a la venta por 25 dólares

El caso no es aislado. Empresas especializadas como Hollywood Greenbacks han desarrollado técnicas tan avanzadas que sus billetes falsos pueden incluir todos los elementos visuales del dinero real, salvo algunos detalles mínimos po cuestiones legales.

Las copias de sus billetes tienen el mismo color, textura y diseño que un billete verdadero, salvo que, en lugar de decir "Federal Reserve Note", aparece una frase como "For Motion Picture Use Only" en tipografía apenas perceptible. Pero estos matices son fáciles de pasar por alto, especialmente en ambientes con poca luz o cuando los billetes están arrugados o parcialmente doblados.

¿Y por qué no usar dinero real?

Cuando se trata de usar dinero en producciones cinematográficas, hay consideraciones importantes debido a la Ley de Detección de Falsificaciones: aunque lo más sencillo es usar dinero real, siempre y cuando puedas conseguir las denominaciones necesarias para la escena, esto puede ser un desafío si se requiere, por ejemplo, muchos billetes de cien dólares.

Sin embargo, si el guion exige quemar dinero, es crucial cumplir con la Ley, ya que establece que los billetes de utilería deben ser más pequeños que el dinero real, de una sola cara y destruidos después de su uso. Además, es necesario recordar que quemar dinero real es un delito federal en los Estados Unidos.

Esta delgada línea entre la ficción y la legalidad ha obligado a los estudios a ser más cuidadosos. Hoy en día, muchas producciones trabajan con diseñadores legales que se aseguran de que el dinero falso no pueda confundirse con el real, incluso si se ve perfectamente en cámara.

Además, las normativas son más estrictas: los billetes falsos deben entregarse al departamento de utilería tras cada escena, y se exige su destrucción al final del rodaje, así como "todos los negativos, placas, positivos, medios de almacenamiento digitalizados, archivos gráficos, medios magnéticos, dispositivos de almacenamiento óptico y cualquier otra cosa utilizada en la fabricación de la ilustración" del dinero que se ve en las películas.

Así fue como lo que comenzó como una búsqueda por el realismo cinematográfico ha terminado por revelar hasta qué punto la ilusión puede tener consecuencias fuera de la pantalla. En el cine, donde lo falso puede parecer más real que nunca, ni siquiera el dinero del cine está exento de convertirse en un problema serio para las autoridades.

