Dos días en el set, menos de un minuto en pantalla y millones en la bolsa: éste actor tuvo (por mucho) el mejor contrato en la historia de 'Misión Imposible'

Para los que están relacionados con la industria del cine como el negocio de entretenimiento que es, no es de sorprender que se manejen cifras astronómicas cuando los contratos de los actores salen a la luz, sin embargo, hay algunos que llaman la atención más que otros cuando una cifra rompe todos los esquemas, y esta historia de Ving Rhames, actor de 'Misión Imposible' es pura locura.

En 'Misión: Imposible: Protocolo Fantasma', Rhames aparece brevemente como Luther Stickell, una aparición relámpago que le valió una de las chequeras más gordas de la saga: según fuentes, su sueldo fue un total de 7,7 millones de dólares, a cambio de apenas unos 39 segundos frente a cámara.

Lo sorprendente es que logró ese pago gracias a su condición de veterano de la franquicia y a negociar con firmeza. En una entrevista promocional, Rhames aclaró: "Si me dicen que me dan tres millones, no me interesa… para mí son 7,7 millones o nada", reflejando que no estaba dispuesto a rebajar su tarifa, ya que el estudio le había ofrecido menos de la mitad de lo que había ganado en 'Misión Imposible III', por lo que su demanda se convirtió en norma, y el estudio cedió ante su postura.

Una cuestión de presupuesto

El mismo actor había comentado anteriormente que, debido a cuestiones económicas por parte de los productores, confesó la razón por la que apareció poco tiempo en pantalla: "puede que haga algo muy pequeño... pero diré que el presupuesto cambió drásticamente, podría hacer un cameo, pero ya es cosa suya"

La negociación con los ejecutivos lo ha convertido en el actor mejor pagado por minuto de pantalla en la historia moderna del cine. Incluso comparado con otros cameos millonarios como Marlon Brando en 'Superman' su salario en una de las entregas de la más icónica saga de acción sigue haciendo historia.

Fotos de People

En Espinof | Ni 'Toy Story', ni 'Parque Jurásico': la película con el primer personaje hecho en computadora fue la adaptación de un clásico de la literatura

En Espinof | "Si es sincero, va a funcionar": Brad Pitt aclara que la humildad de sus primeros proyectos lo llevaron a la fama