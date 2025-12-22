Vince Gilligan va a paso de tortuga con 'Pluribus', pero me tiene hipnotizado gracias a algo en lo que sigue siendo el rey

Nota: Este texto contiene spoilers hasta el episodio 8 de 'Pluribus'.

Semana tras semana, veo a gente en redes recolocarse incómoda en el asiento con 'Pluribus'. Algunos creen que la serie es demasiado Vince Gilligan hasta para Vince Gilligan. Sus episodios son largos y pausados, carentes de sobreestímulos y muy confiados en una premisa que brilla por lo pequeño. Otros no consiguen entrar, desestimándola por completo y con los comentarios más incendiarios alegando cosas que la trama no avanza a partir del capítulo 2.

Supongo que es un síntoma de nuestros tiempos. Hoy las series van con un petardo metido en el culo, quizás en parte por miedo a que no puedan decir todo lo que quieren antes de ser canceladas prematuramente, o quizás para adaptarse a la era de la dopamina, en la que un par de escenas seguidas más largas de la cuenta tienen el riesgo de aburrir al espectador y hacer que busque el mando para poner otra serie. El avance inequívoco de la trama se ha convertido en lo más importante para un núcleo de espectadores que a veces parecerían disfrutar más lo que ven si leyeran un resumen en Wikipedia que teniendo que interactuar con ello en el momento a momento.

Poniendo los personajes en el centro

Me tranquiliza bastante ver que 'Pluribus' no ha sucumbido a esto. Después de darnos en su séptimo episodio dos viajes paralelos tan emocionantes como introspectivos (uno de los cuales tenía a Carol completamente abandonando su propósito original y literalmente "echando el rato" ante los espectadores), el último capítulo emitido antes del final de temporada se atreve a sacudir el status quo de la serie. Y lo hace a través de cincuenta minutos de desarrollo de personajes.

A pesar de su escala planetaria, a menudo 'Pluribus' es más contenida incluso que los momentos contenidos de 'Breaking Bad'. Por el diseño de la premisa parece inevitable. La serie de Rhea Seehorn tiene salvo por ejemplos muy concretos un desarrollo monotrama, mientras que las de Walter White y Saul Goodman siempre se podían permitir ir alternando tramas mundanas con otras más intensas al tener todo un mundo criminal paralelo al que acudir.

Episodios como "Ofensiva con encanto" me parecen un placer de presenciar a la vez que una rareza en la ficción actual. Hay un confort inmediato en experimentar algo que nos permite vivir en ese mundo junto con los personajes, a veces casi a tiempo real. Las dinámicas entre Zosia y Carol, largamente anticipadas, no se apresuran en la pantalla. El episodio se recrea en momentos que se sienten sorprendentes pero justificados, anclados en deseos e inseguridades reales de una protagonista muy compleja. Tener un episodio así, que no es interrumpido por otras distracciones, es un lujo que pocas series se atreven a darse. Y no es el primero en la temporada de ser así. En 'Pluribus' cada episodio se siente un episodio prestige. Se entrega en cuerpo y alma a un desarrollo narrativo mimado, meditativo y totalmente enfocado a sus protagonistas.

Bajo el marco de un desarrollo pausado, Gilligan enriquece cada episodio de detalles y sorpresas que van dibujando la trama de forma inexorable. Enterrada en los flirteos románticos de Carol y Zosia, están explicaciones del planeta Kepler-22b, del que proviene originalmente señal alienígena. 'Pluribus' tiene un concepto muy complejo entre manos, sería fácil perder al espectador por el camino a través de la sobreexposición, de dar giros locos porque sí, pero Gilligan sabe mantenernos anclados al mundo a través de la razón principal por la que estamos aquí: sus personajes y sus conflictos. Y la importancia de saber meternos como nadie en la piel de ellos como siempre ha hecho.

