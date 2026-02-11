La temporada 3 de 'Blue Lock' nos tendrá en vilo un poco más. La buena noticia es que Isagi salta al campo con un live action y el primer tráiler ya está aquí

Con su segunda temporada, 'Blue Lock' se enfrentó a unos cuantos altibajos y unas críticas nefastas por su animación, aunque parece que logró recuperarse en el último tramo del partido y dejó a sus fans con ganas de más. Ahora sabemos que la tercera temporada del anime está en marcha, pero mientras llega esa nueva etapa para los jugadores lo que tenemos por delante es una película en acción real.

¡Todos al campo!

En Japón ya son expertos en los live action de anime y los sacan como churros. Aunque lo cierto es que 'Blue Lock' plantea sus propios desafíos con las escenas de los partidos de fútbol y será curioso ver cómo se traslada la acción de las páginas del manga.

La película de 'Blue Lock' se estrenará en Japón el 7 de agosto de 2026, y aunque todavía no hay fecha de estreno internacional siempre es posible que nos llegue en streaming como pasó en su momento con 'Golden Kamuy' en Netflix. El primer tráiler completo ya se ha dejado ver y lo cierto es que recuerda en cierta medida a 'El juego del calamar', haciendo mucho hincapié en un tono oscuro y agobiante, así que habrá que esperar y ver qué tal sale el experimento.

Por lo menos se puede decir que el live action de 'Blue Lock' se está tomando en serio las secuencias futboleras, ya que se ha realizado con el apoyo de la Asociación de Fútbol de Japón y la J. League, además de que el antiguo seleccionador Daisuke Matsui ha servido de supervisor para la película. Así que el elenco ha tenido que entrenar muy duro para ponerse al nivel de sus personajes y demostrar cómo sería el proceso de entrenamiento del programa Blue Lock en la vida real.

La película de 'Blue Lock' viene dirigida por Yusuke Taki, con Fumiya Takahashi como Yoichi Isagi, Kaito Sakurai como Meguru Bachira, Kyohei Takahashi como Hyoma Chigiri, Kota Nomura como Rensuke Kunigami y Masataka Kubota como Jinpachi Ego.

Respecto a la tercera temporada del anime, todavía seguimos esperando noticias y si finalmente llega en 2026 será para el último tramo del año. Lo asegurado es que nos meterá en el Arco de la Liga Neo Egoísta, el arco más largo del manga por ahora, con lo que todavía tenemos partido y 'Blue Lock' para rato.

