'Uzumaki' no es el único anime en problemas. 'Blue Lock' pega un bajón con la temporada 2 y los fans cargan contra su animación: "Es un PowerPoint"

Hace un par de semanas nos echábamos las manos a la cabeza con 'Uzumaki' y el tremendo bajón que pegó la calidad visual con su segundo capítulo. Por suerte no ha llegado a ese nivel (porque está en el suyo propio), pero los fans de 'Blue Lock' también están saliendo escaldados tras el primer partido que hemos visto esta temporada.

¿La maldición del capítulo 2?

La segunda temporada de 'Blue Lock' arrancaba reuniendo a todo el equipo y mentalizándonos para el enfrentamiento contra la selección Sub-20. El segundo capítulo continuó la preparación, pero los fans han notado un bajón.

Escenas sin apenas movimiento, planos completamente estáticos en medio de una jugada...e incluso transiciones que hacen que parezca que estamos viendo una sucesión de diapositivas. Un fan incluso compartió un momento de la segunda temporada en el que el anime cambia de plano con una transición digna de una presentación en PowerPoint.

"Que Detective Conan tenga mejor animación de fútbol que 'Blue Lock' (el manga más vendido de 2023) es una locura", dijo un fan en X (Twitter), con otro apuntando que "El puto juego de 'Blue Lock' tiene mejor animación que esto. Me voy a desmayar".

Muchos fans señalan el bajón desde el primer capítulo, porque aunque la animación no era una locura no se apoyaba tanto en planos estáticos ni en efectos. Y, obviamente, esto chirría más en medio de un partido, que pide mucha velocidad y secuencias animadas como las que vimos en la anterior temporada.

Este año 8-Bit, el estudio que se encarga de 'Blue Lock', ha tenido mucha tralla encima. Entre otras cosas, la tercera temporada de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', la tercera temporada de 'Yuru Camp', la segunda de 'SHY'... y ahora la segunda de 'Blue Lock', que encima vino precedida de una película que se estrenó en Japón en abril.

Es posible que la calidad de la segunda temporada de 'Blue Lock' se haya visto afectada por la película de Nagi, especialmente porque ya sabemos que va a ser más corta que la primera. Aunque también es posible que por ahora 8-Bit estén recortando donde se pueda y reservando las mejores secuencias para los partidos importantes de la temporada.

