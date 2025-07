El público dicta sentencia sobre 'Superman' y afirma que la película de James Gunn es la mejor versión de este superhéroe con mucha diferencia

Ya ha llegado a los cines 'Superman', la esperada versión del famoso personaje de DC realizada por James Gunn. La crítica ha quedado muy satisfecha con ella, pero parece que el entusiasmo del público es aún mayor, pues la sitúan como la mejor versión para la gran pantalla de este superhéroe con mucha diferencia sobre el resto.

Para la ocasión he decidido combinar las notas que han obtenido todas las películas de Superman tanto en Letterboxd como en IMDb y luego obtener una media. Hasta ahora había un empate el frente de la clasificación con 'Superman' y el montaje de Richard Donner de 'Superman II', mientras que 'La liga de la justicia de Zack Snyder' estaba casia a la par. La nueva película de 'Superman' las ha superado a todas.

La película protagonizada por David Corenswet tiene actualmente una nota media de 7,85, mientras que los dos largometrajes de Donner se quedan en 7,4 y el de Snyder en 7,35. Es probable que la valoración media de la nueva 'Superman' se ajuste a la baja a medida que más espectadores puedan verla, pero su comienzo ha sido sencillamente inmejorable. Por cierto, os dejo a continuación cómo queda exactamente el TOP utilizando los parámetros que os señalado:

Por supuesto que hay más web que recogen las valoraciones del público, pero he considerado que estas dos me parecían las más interesante por una mezcla tanto de credibilidad como de número de gente que ya ha dejado allí sus notas. Y sí, en Rotten Tomatoes también es la mejor valorada con un 94% de apoyo del público verificado, cifra que baja hasta el 90% en el caso del público general. Como esa distinción se introdujo hace poco, he preferido no incluir a esa web para hacer la media.

En Espinof | Todas las películas de Superman ordenadas de peor a mejor. Y no, en el último lugar no hay una de Zack Snyder

En Espinof | El público elige las 7 mejores películas de superhéroes de la historia. Hay 4 del Universo Marvel y 0 de DC